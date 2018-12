Migranti | almeno 12 morti in un naufragio al largo della Spagna

Migranti - naufragio al largo della Libia : “Almeno 14 morti”. In Turchia 3 vittime : “Respinti da polizia greca - poi assiderati” : Il naufragio di un’imbarcazione di Migranti al largo delle coste libiche ha provocato la morte di almeno 14 Migranti. Due corpi sono stati recuperati dalle autorità libiche, mentre almeno altri 12 sono stati gettati in mare. Dieci le persone sopravvissute sul barcone di legno, ritrovato nelle acque davanti a Misurata. L’imbarcazione è rimasta alla deriva per giorni e i Migranti scampati alla tragedia, spiega il portavoce delle forze ...

Almeno due Migranti sono morti in un naufragio al largo della Sardegna : Sabato mattina la Guardia costiera ha trovato il corpo di un migrante morto in un naufragio avvenuto venerdì al largo dell’Isola del Toro, vicino a Sant’Antioco: è il secondo morto accertato, ma dovrebbero esserci altri otto dispersi. La barca era

