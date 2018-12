Erri De Luca a Pineto con il monologo Incontro con uno scrittore di passaggio

PErrino : Franconi oltre ogni limite di rispetto dei lucani : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web Check Also Close Politica CALLÀ , FDI, SU DANNI CINGHIALI AD AGRUMETI POLICORO 21 minuti ago ASCOLTA RSC

Rally – Luca FErri firma il tris alla 10ª Ronde di Sperlonga : Luca Ferri (Ford Fiesta WRC) firma il tris alla 10^ Ronde di Sperlonga: il pilota vicentino ha preso il comando dalla prima prova speciale svolta nel tardo pomeriggio di ieri Ha firmato il tris di allori, il vicentino (di origini pontine) Luca Ferri, alla Ronde di Sperlonga®, quest’anno giunta alla decima edizione, disputata tra il tardo pomeriggio di ieri e la giornata odierna, abbracciata dal magnifico scenario della “Riviera di ...

Gianluca Vialli e la rivelazione sulla sua malattia Foto|Video L’affetto del mondo del calcio «Coraggio - sei un guErriero» : L’ex calciatore: sto bene, ma non so come finirà la partita. «Mancini? Per me resta un fratello. Sono stato fortunato: ho corso per lui, Zola, Baggio e Del Piero»

Nato per lottare - prima contro le difese avversarie adesso con la malattia : Gianluca Vialli - il guErriero prova a vincere l’ennesima battaglia : Le ultime ore per il mondo del calcio sono state sconvolgenti, l’ex attaccante della Juventus Gianluca Vialli ha parlato a cuore aperto delle ultime vicende che hanno stravolto la sua vita, da più di un anno è costretto a lottare contro il cancro: “sto bene ma non so come finirà”, le parole da brividi rilasciate nella giornata di ieri. Una notizia che ha lasciato il segno in tanti ex calciatori e non, sono arrivati ...

Erri De Luca : “Questo non è un governo - ma un’accozzaglia di gente che occupa posti. M5s? Tradito le loro idee - invotabili” : Lo scrittore napoletano Erri de Luca, intervenuto a margine della presentazione del suo nuovo libro, Il giro dell’oca, durante Bookcity Milano, ha attaccato duramente il governo italiano: “Non la considero né un’alleanza, né un governo. I 5 stelle? Hanno Tradito le loro idee per convenienza politica: sono invotabili per chi li ha già votati”. L'articolo Erri De Luca: “Questo non è un governo, ma un’accozzaglia ...

Intervista – Erri De Luca : «L’Italia attraversa un passaggio più clinico che politico - le paure del diverso sono disturbi del comportamento» : Operaio, muratore, camionista ed ex militante di Lotta Continua, Erri De Luca è uno degli autori della letteratura contemporanea tra i più apprezzati per il quale vivere è sinonimo di passione, quella intesa alla latina, che passa dal dolore per non arrendersi agli eventi in nome di un’ideale da perseguire e proteggere. Era il 1989 quando Feltrinelli stampò il suo romanzo d’esordio “Non ora, non qui” e l’Italia si accorse di un nuovo ...

“Errori galattici” : Luca PErri pubblica la formula scientifica dello storico detto popolare “Sbagliando s’impara” : E’ la formula scientifica più lunga del mondo (192 pagine di libro), ma è anche la più leggera, comprensibile, simpatica e travolgente: Luca Perri è riuscito a tradurre in un volume scientifico rivolto a tutti, lo storico detto popolare “Sbagliando s’impara” che trova conferma nell’excursus storico del giovane e brillante astronomo. In fondo l’errore l’abbiamo fatto anche noi: la formula (vera e propria) ...