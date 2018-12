Val di Fiemme | gli alberi abbattuti dal vento diventeranno violini

Maltempo : gli alberi abbattuti in Val di Fiemme diventano violini a Cremona : Gli alberi abbattuti dal Maltempo in Val di Fiemme diventeranno violini costruiti dagli studenti e dai Maestri della Scuola di Liuteria di Cremona. Cosi’ prevede il protocollo firmato tra Comune di Cremona e FederlegnoArredo (Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell’arredamento e dell’illuminazione), nell’ambito del Distretto culturale della liuteria. L’accordo e’ stato ...

Val di Fiemme - 'regaliamo gli alberi della musica per salvare gli Stradivari' : Di qui l'appello al quale stanno rispondendo da ogni parte d'Italia offrendo aiuto, prestando cifre che variano dagli 80 euro per salvare un piccolo tronco di legno di Stradivari, ai 150 euro per ...

Venti giorni al Tour de Ski in Val di Fiemme : Final Clib appuntamento clou della fatica : Tour de Ski in Val di Fiemme il 5 e 6 gennaio: tradizionale epilogo in terra Fiemmese con Mass Start e Final Climb Il Tour de Ski sta scaldando i motori, ma nel frattempo proseguono le sfide di Coppa del Mondo con il weekend svizzero di Davos a portare buone indicazioni per la truppa azzurra capitanata da Federico Pellegrino – secondo nella sprint dietro a Klaebo, Francesco De Fabiani ha invece chiuso settimo nella 15 km, un risultato ...

Coppa del Mondo di Combinata in Val di Fiemme. Intervista all'azzurro Alessandro Pittin : Come valuti il trampolino di Predazzo HS135? " un trampolino che storicamente non mi ha mai sorriso, ma già lo scorso anno in allenamento nei giorni precedenti le gare di Coppa del Mondo ho fatto ...

Sbancata Pergine : il derby va al Valdifiemme : Pergine. Il Valdifiemme espugna Pergine e si aggiudica il derby di ritorno dell'Italian Hockey League. 1-4 il finale del match , 0-1, 1-2, 0-1, , con reti fiemmesi di Lazzeri, Gilmozzi e doppietta di ...

Salto e Combinata Nordica nel gennaio della Val di Fiemme : la stagione inizia nel segno di Kobayashi e Riiber : Coppa del Mondo di Combinata Nordica e Salto Speciale dall’11 al 13 gennaio: avvio di stagione dominante per il giapponese Ryoyu Kobayashi, Lillehammer Tour a Jarl Magnus Riiber Lo spettacolare gennaio Fiemmese vedrà come primattori gli atleti di Combinata Nordica e Salto Speciale, di scena fra lo Stadio del Salto di Predazzo e il Centro del Fondo di Lago di Tesero (i primi), dall’11 al 13 gennaio nella trentina Val di Fiemme. La stagione ...

Edoardo - 6 anni - dona tutti i suoi risparmi alla Val di Fiemme devastata dal maltempo : Il bambino, che vive a Mantova ma trascorre le vacanze in Trentino, ha scritto una lettera ai vigili del fuoco di Cavalese e ha donato loro tutti i suoi risparmi.Continua a leggere

Sci – La Val di Fiemme attende il Tour de Ski : Final Climb obiettivo dei temerari del fondo : Tour de Ski in Val di Fiemme il 5 e 6 gennaio Sabato Mass Start, domenica 9 km in tecnica libera sulla pista Olimpia III. Già aperta la stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo. In Finlandia bravi Scardoni e Pellegrino, Klaebo si fa beffare da Bolshunov In Val di Fiemme temperature e bollettino neve sono confortanti, e il comitato Fiemme Ski World Cup si può gettare a capofitto sui propri appuntamenti di gennaio, a cominciare dal Tour ...

Marcialonga : il 27 gennaio nelle Valli di Fiemme e Fassa : Presentata a Milano assieme agli eventi Fiemme Ski World Cup 46.a edizione tra novità e conferme, il maltempo non piega la regina delle granfondo, Marco Albarello si occuperà di Marcialonga Story – staffetta olimpica al via Oggi al Ristorante Savini di Milano sono stati presentati gli eventi principali che coinvolgeranno le Valli trentine di Fiemme e Fassa il prossimo gennaio: la Marcialonga del 27 gennaio e il “mondialino” della Val di ...

Il maltempo flagella le Valli di Fiemme e di Fassa : ma la Marcialonga si farà : Il maltempo dei giorni scorsi ha martellato le due vallate della Marcialonga. Ci sono degli interventi da fare ma la gara non ne soffrirà. Sarà rimpiazzato a breve anche il ponte di Cascata Il maltempo, non è una novità, ha flagellato nei giorni scorsi molte regioni italiane. Anche il Trentino è stato martoriato da autentiche bufere. Le Valli di Fiemme e di Fassa hanno sofferto molto, ma fortunatamente non si sono registrati danni alle ...

Tornano luce e gas nelle Valli di Fiemme e Fassa. L'allerta da rossa diventa gialla : Dalla centrale operativa della Protezione civile arriva l'aggiornamento sulla situazione in Trentino. Tornano luce e gas nelle valli di Fiemme e Fassa. Dopo le piogge della mattinata, tornerà il bel ...

Sci – Il meeting FIS incorona la Val di Fiemme! Predazzo re del salto : ora il sogno olimpico? : Dall’11 al 13 gennaio Coppa del Mondo di salto Speciale in Val di Fiemme. Oggi meeting dei vertici FIS allo Stadio del salto di Predazzo Oggi, allo Stadio del salto di Predazzo in Trentino, si è tenuto il sopralluogo dei vertici FIS capitanato dal responsabile per la disciplina del salto Walter Hofer, accompagnato dai dirigenti fiemmesi Bruno Felicetti, presidente del comitato Fiemme Ski World Cup, e Cristina Bellante, segretario ...