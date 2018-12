Tumore inoperabile al cervello scompare | i genitori di Roxli gridano al miracolo

Blastingnews

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) La storia diDoss, undicenne del Texas (Usa) sta facendo il giro del mondo. Aera stato diagnosticato unalincurabile da ben cinque ospedali ma, misteriosamente, il terribile male è scomparso. In sostanzaè guarita ed ora i medici s'interrogano sulla misteriosa guarigione. Gli oncologi che avevano in cura la piccola non sanno spiegare cosa sia accaduto. Al termine di un ciclo di radioterapia, durato tre mesi, i dottori avevano sottoposto la bambina a una risonanza magnetica per osservare lo sviluppo della neoplasia ma, con grande stupore, si erano accorti che del male non c'era nemmeno l'ombra.Un cancro aggressivo Mentre il mondo della medicina si interroga sulla inspiegabile guarigione di, idi quest'ultimaal. Loro pensano che sia stata la grande fede in Gesù a salvare. A quest'ultima, lo scorso giugno, era ...