Serbo ruba i soldi al Santuario di Pompei

(Di mercoledì 19 dicembre 2018)denaro aldi, finisce in manette un giovane straniero. È accaduto nel pomeriggio di lunedì quando l"uomo, un 29enne di nazionalità serba, è riuscito a raggiungere le cucine annesse alla chiesa e a mettere le mani sulla somma di 675 euro che lì era custodita.Ma il colpo non è andato così come il 29enne dell"Est aveva sperato che andasse. Una suora, difatti, l"ha scoperto e ha lanciato l"allarme. Così per il ladro non è rimasta altra scelta che quella di darsi alla fuga, rincorso dagli inservienti delche non avevano alcuna intenzione di lasciarlo fuggire via.Il bailamme nei pressi delha ovviamente attirato l"attenzione di una pattuglia di agenti che, proprio in quel momento, si trovava nei pressi della chiesa impegnata in uno dei consueti servizi di monitoraggio e controllo del territorio.I poliziotti sono riusciti a bloccare in strada il 29enne ...