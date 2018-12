Inzaghi e Gattuso | siparietto a Sky con Costacurta | ' Ma chi ce l' ha fatto fare…'

Bologna-Milan 0-0 La Diretta Inzaghi contro Gattuso : in palio punti pesanti per salvezza e Champions : Si chiude con un inconsueto posticipo del martedì sera il programma della 16a giornata di Serie A: allo stadio Dall'Ara si sfidano questa sera Bologna e Milan, in un match dall'importanza capitale per ...

Bologna-Milan 0-0 La Diretta Inzaghi contro Gattuso : in palio punti pesanti per salvezza e Champions : Si chiude con un inconsueto posticipo del martedì sera il programma della 16a giornata di Serie A: allo stadio Dall'Ara si sfidano questa sera Bologna e Milan, in un match dall'importanza capitale per ...

Bologna-Milan - dalle 20.30 La Diretta Inzaghi contro Gattuso : in palio punti pesanti per salvezza e Champions : Si chiude con un inconsueto posticipo del martedì sera il programma della 16a giornata di Serie A: allo stadio Dall'Ara si sfidano questa sera Bologna e Milan, in un match dall'importanza capitale per ...

Tra Inzaghi e Gattuso serata amarcord da «mors tua - vita mea» : Gattuso però si porta dietro la dolorosa e dannosa eliminazione dall'Europa League di giovedì scorso e non si può permettere di dare al mondo esterno - e alla proprietà - l'immagine di un allenatore ...

Bologna-Milan in tv : dove vedere la diretta streaming - Inzaghi-Gattuso rossoneri contro : Bologna-Milan in diretta tv e streaming: telecronisti Bologna-Milan sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A , satellite, digitale terrestre e fibra, e Sky Sport 251 , satellite e fibra, , ...

Milan - Gattuso 'Io e Pippo Inzaghi ci giochiamo tanto' : MilanO - Il Milan deve ripartire domani sera a Bologna dopo il naufragio di Atene. Gattuso chiede ai suoi giocatori di non ripetere gli errori commessi giovedì con l'Olympiakos. Ma difende il gruppo ...

Bologna-Milan - Inzaghi : 'La luce è dietro l'angolo. Gattuso un grande amico' : Una sfida contro il suo passato per provare a dare una svolta al Bologna , terzultimo in classifica a quota 11 punti. Un momento delicato quello attraversato dalla formazione rossoblù, contestata in ...