Serie A: lo scudetto 2000-01′

lanotiziasportiva

: Si è spento nella giornata di ieri a Roma Felice Pulici. Si afferma nel grande calcio con la Lazio dove fu tra i pr… - figurinepanini : Si è spento nella giornata di ieri a Roma Felice Pulici. Si afferma nel grande calcio con la Lazio dove fu tra i pr… - SerieA : La Lega Serie A esprime il proprio cordoglio ai famigliari per la scomparsa di Felice #Pulici, uno dei più grandi p… - Gazzetta_it : Ultimo #no alla #Juve, la Cassazione respinge il ricorso sullo scudetto 2006 assegnato all'#Inter… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Ci sono storie che nascono già scontate, e storie che hanno invece il solo scopo di sorprendere. E il calcio italiano, nello specifico quello romano, ha avuto la fortuna di poterne assaporare ben due di fila, di storie così. La prima riguarda i bianco celesti, ma ne abbiamo già parlato. Oggi è il turno dell’altra sponda del Tevere, quella dai colori giallo rossi.UnoforzatoDopo aver visto esultare in casa i laziali, prima del via al campionato-2001, i tifosi romanisti avevano un solo e unico pensiero: quello di vincere il tricolore per ristabilire l’0rdine, le gerarchie che la squadra di Erikson aveva fatto saltare in aria. Durante l’estate infatti, quelli più attivi sul fronte calciomercato furono proprio i giallorossi, che acquistarono Emerson, Walter Samuel, e colui che sarà l’artefice dell’opera: Gabriel Omar Batistuta. I laziali non ...