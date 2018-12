Roma | Raggi | esercito per rifare strade

Piccolo : Raggi emula Alemanno e chiama esercito per buche Roma : Roma – “Prima fu la naturopatia, poi il piano Marshall, quindi l’asfalto magico… ma le strade di Roma sono sentieri lunari e ora virginiaRaggi emula Alemanno e chiama esercito!”. Cosi’ in un twitter il consigliere del Pd capitolino Ilaria Piccolo. L'articolo Piccolo: Raggi emula Alemanno e chiama esercito per buche Roma proviene da RomaDailyNews.

Raggi : fondi strade vittoria per Roma e cittadini - rispettiamo promesse : Roma – “Una grande vittoria per Roma e i Romani. Il Governo sta mantenendo le promesse, ha stanziato i fondi per il rifacimento delle strade, chiaramente e’ solo l’inizio. Ha stanziato ulteriori fondi anche per il trasporto pubblico, vediamo finalmente un Governo che e’ interessato alle sorti della Capitale”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine di una conferenza stampa nella sede Atac di ...

Rogo rifiuti Roma : raggiunta intesa Rida-Lazio Ambiente per impianto Aprilia : E' stato firmato l'accordo tra la ditta Rida Ambiente, che gestisce il Tmb di Aprilia, e la società regionale Lazio Ambiente, proprietaria della discarica di Colle Fagiolara nei pressi di Colleferro, ...

Nanni : Romani e turisti vittime disagi metro ma Raggi volta le spalle : Roma – “Da giorni romani e turisti sono ostaggio delle metropolitane di Roma, con migliaia di cittadini ai quali è impossibile utilizzare le centralissime Repubblica, Barberini e Spagna per disservizi vari. Una situazione da terzo mondo sulla quale la sindaca Raggi ancora una volta preferisce voltare le spalle ai romani”. Così in una nota Dario Nanni, coordinatore di Roma e provincia di Italia in Comune. “Proprio nel ...

Raggi : auguri da me e da tutti cittadini Roma a papa Francesco : Roma – “Buon compleanno papa Francesco. auguri da tutti i Romani per questo giorno speciale”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Raggi: auguri da me e da tutti cittadini Roma a papa Francesco proviene da RomaDailyNews.

Roma - il coraggio del carabiniere aggredito : "Ho fatto solo il mio dovere" : "Ho fatto solo il mio dovere, ho estratto la pistola per tenere lontani gli aggressori". È scosso ma sicuro di sé il carabiniere suo malgrado diventato protagonista della cronaca Romana e italiana. Giovedì sera stava provando a difendere due tifosi tedeschi aggrediti da un gruppo di incappucciati a Trastevere quando il "branco" gli si è rivoltato contro. Lo hanno minacciato, gli hanno lanciato contro cassonetti dell'immondizia. Una bottiglia lo ...

Roma - persero tutto nella strage di via Vigna Jacobini. Rutelli diede loro le case Raggi le rivuole : 6 famiglie sotto sfratto : Rischiare di perdere la casa. Di nuovo. Dopo una strage che la politica sembra aver dimenticato, nonostante sia sempre viva nella memoria collettiva di una Roma ancora ferita. Erano le 3.06 di mercoledì 16 dicembre 1998. Esattamente 20 anni fa. Senza un avvertimento, senza che una crepa pericolosa venisse mai segnalata o rilevata, un intero palazzo di via Vigna Jacobini 65, in zona Portuense, si sbriciolò all’improvviso portandosi via la vita di ...

Rifiuti Roma - la Raggi chiede aiuto - il sindaco di Torino (Appendino - M5S) pronta ad aiutarla : Virginia Raggi chiede un aiuto per l’emergenza Rifiuti di Roma, il sindaco Appendino di Torino pronta ad aiutarla Le gemelle diverse, le chiamavano. Chiara Appendino e Virginia Raggi sono diventate sindaco lo stesso giorno. La prima a Torino, battendo a sopresa Piero Fassino, la seconda a Roma, superando agevomente Roberto Giachetti. Oggi, dopo due anni e mezzo di amministrazione, sono ancora pronte a darsi una mano. In questo caso è ...

Genoa - Prandelli : 'A Roma con coraggio - per fare la partita' : Genova - 'Contro la Roma voglio vedere un Genoa con coraggio': Cesare Prandelli , allenatore rossoblù, carica i suoi uomini in vista della delicata sfida dell'Olimpico, in programma domani sera e si ...

Baglio-Piccolo : Romani costretti ad aumento Tari per inadempienze giunta Raggi : Roma – “La Tari aumenta e non si sa quanto, a dirlo e’ la stessa Sindaca gia’ poche ore dopo l’incendio al TMB Salario. Sceglie un momento drammatico per la citta’ e mente sapendo di mentire. Che la Tari dovesse aumentare si era capito dai conti dell’azienda, dovuti al braccio di ferro tra Ama e Campidoglio e a mancati trasferimenti di fondi per oltre 300 milioni di euro, anche per extra costi sostenuti ...

Zannola : Raggi ringrazia Appendino ma non tutti altri sindaci in aiuto Roma : Roma – “Certo che ci vuole proprio una bella faccia tosta per ringraziare, come ha fatto oggi il Sindaco Raggi, la compagna di partito Appendino per la disponibilita’ ad accogliere i rifiuti della Capitale”. “In questi due anni e mezzo la Raggi non ha dimostrato, infatti, altrettanta gratitudine verso quei sindaci del Lazio e di altre regioni, dall’Abruzzo all’Emilia Romagna, dal Piemonte alla Toscana, ...

Raggi a Basilone : verificare danni procurati da tedeschi a Roma : Roma – La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha chiamato il prefetto della Capitale, Paola Basilone, per chiedere un incontro dopo gli episodi avvenuti ieri a poche ore dall’inizio della partita di Europa League tra Lazio ed Eintracht Francoforte, disputata alle 18.55 allo Stadio Olimpico. Nel corso della telefonata, secondo quanto si apprende, il primo cittadino ha chiesto in particolare di valutare e quantificare i danni fatti dagli ...

