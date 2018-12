eurogamer

: Razer ci da un assaggio della sua tastiera e mouse per Xbox One #Razer - Eurogamer_it : Razer ci da un assaggio della sua tastiera e mouse per Xbox One #Razer -

(Di martedì 18 dicembre 2018)One come ben saprete ha aperto le sue porte anche alle periferiche PC quali, per cui i primi modelli non si stanno certo facendo aspettare.ha preannunciato quel che sembrerebbe la primae il primoufficiale diOne con un'interessante immagine che ci da undi come potrebbero mostrarsi i due prodotti.L'annuncio completo è infatti programmato per l'anno nuovo, in occasione del CES, ovvero l'8 gennaio 2019, riporta TheVerge.Read more…