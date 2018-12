Pamela Mastropietro e Desiree Mariottini A Macerata e San Lorenzo lo spaccio continua

I genitori di Pamela Mastropietro a Oseghale : “Nessun perdono - meriti condanna esemplare” : Alessandra Verni e Stefano Mastropietro, i genitori di Pamela, hanno risposto alla lettera di scuse di Innocent Oseghale, il pusher nigeriano a processo per la morte della diciottenne romana trovata a pezzi in due trolley: “Come fai a chiedere una seconda possibilità? Per fare cosa? Per tornare a spacciare? O a spezzare altre vite come hai fatto con quella di nostra figlia?”.Continua a leggere