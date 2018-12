Open è già Closed | il giornale di Mentana non fa la differenza · IxR

Enrico Mentana sbarca sul web con Open : "Un'idea matta - ma non creerò i gilet gialli dell'informazione" : "Volevo dare il buon esempio, il mio è stato un atto di lealtà". Inizia così lo speech con cui Enrico Mentana ha presentato al pubblico il suo nuovo giornale digitale, "Open", online dal 18 dicembre prossimo, "un'idea matta", racconta al pubblico della fiera "Più Libri Più Liberi", organizzata da AIL (Associazione Italiana Editori) nella Nuvola di Fuksas, conclusasi oggi con oltre centomila visitatori."Dopo 25 ...

Istituto IIS Giordano Bruno di Perugia è tempo di Open Day : E poi i tecnici, con le loro peculiarità: chimica materiali e biotecnologie, un indirizzo all'avanguardia che può contare su laboratori attrezzati di fisica-chimica-microbiologia in cui la scienza ...

Badminton - Hong Kong Open Kowloon 2018 : tre titoli al Giappone - uno a testa per Indonesia e Corea del Sud : Spira il vento del lontano Oriente a Kowloon, nell’Hong Kong Open di Badminton, torneo di categoria World Tour Super 500, con un montepremi di 400000 dollari americani: fanno festa il Giappone nel doppio misto, nel singolare e nel doppio femminile, l’Indonesia nel doppio maschile e la Corea del Sud nel singolare maschile. Di seguito i risultati delle finali dell’Hong Kong Open di Badminton: Finale singolare maschile Wan-ho Son ...

Tennistavolo - Belarus Open Minsk 2018 : tre titoli al Giappone - uno alla Cina. Doppietta per Saki Shibata : Spira il vento del lontano Oriente a Minsk, nel Belarus Open di Tennistavolo: tre titoli al Giappone, ovvero i due doppi ed il singolare femminile, ed uno alla Cina, quello del singolare maschile, infine non si è disputato il torneo nella nuova specialità olimpica del doppio misto. Di seguito i risultati delle finali del Belarus Open di Tennistavolo: Finale singolare maschile Zihao Zhao (Cina) batte Shunsuke Togami (Giappone) 4-2 (11-13, 11-6, ...

Taekwondo - French Open 2018 : Laura Giacomini si ferma ai quarti di finale nei +73 kg - lontani dal podio gli altri azzurri : Seconda giornata di gare per il French Open 2018 di Taekwondo. Presso lo Stadio Pierre de Coubertin di Parigi si sono concluse le competizioni riservate alle categorie senior e sono iniziate quelle dedicate agli junior. Giornata difficile per i colori azzurri, con Laura Giacomini, unica atleta con ambizioni di podio, costretta alla resa nei quarti di finale. Vediamo nel dettaglio i risultati di oggi, categoria per categoria. Nei -58 kg ...

Open fiber : a Collegno già cablate quasi 5mila unità immobiliari : Roma, 16 nov. (AdnKronos) - Un altro comune si aggiunge al bouquet di aperture dell’area metropolitana di Torino: Open fiber ha infatti già cablato quasi 5mila unità immobiliari del comune di Collegno, dove da oggi sarà possibile acquistare i servizi su fibra ultraveloce in modalità FTTH (fiber To T

Tennistavolo - Austrian Open 2018 : dominio orientale a Linz. Tre titoli alla Cina - due al Giappone : Spira il vento del lontano Oriente a Linz, nell’Austrian Open di Tennistavolo: tre titoli alla Cina, ovvero i due singolari e la nuova specialità olimpica del doppio misto, due al Giappone, ovvero i restanti due doppi. Tra i cinesi vincono nel torneo maschile Jingkun Liang ed in quello femminile Meng Chen, mentre nel misto successo per Xin Xu e Shiwen Liu, infine tra i nipponici si impongono tra gli uomini Masataka Morizono e Yuya Oshima e ...

Calendario golf 2019 - European Tour : le date e il programma completo. Si parte già a novembre! Italian Open a ottobre : Nella giornata di oggi è stato pubblicato il Calendario della stagione 2019 dell’European Tour di golf. Come già quest’anno, si partirà da Hong Kong nella settimana immediatamente successiva al World Tour Championship di Dubai. La fase iniziale prevede una serie di tornei validi anche per Tour diversi da quello europeo, con le novità dell’approdo in Arabia Saudita a febbraio, dell’ingresso dello storico Vic Tour in ...

Badminton - French Open 2018 : Cina e Giappone dominanti a Parigi. Poco spazio per l’Europa : Si è appena concluso a Parigi il French Open di Badminton: il torneo transalpino, di categoria World Tour Super 750, con un montepremi complessivo di 750000 dollari americani, ha visto il successo in tre dei cinque tabelloni di atleti cinesi, capaci di imporsi nelle finali del singolare maschile e dei doppi maschile e misto. Al Giappone gli altri due titoli, nel singolare femminile e nel doppio misto. Niente da fare per gli atleti di casa e, più ...

Tennistavolo - Belgium Open 2018 : dominio asiatico. Si dividono i titoli Giappone e Corea del Sud : Si è concluso oggi il Belgium Open di Tennistavolo, principale torneo della settimana del circuito maggiore: è festa orientale a De Haan con Giappone e Corea del Sud a dividersi i titoli in palio. In particolare stato di grazia la nipponica Saki Shibata, capace di imporsi sia in singolare che in doppio (con la connazionale Satsuki Odo), tra l’altro senza perdere neanche un set. I titoli maschili sono andati a pongisti sudCoreani: nel ...

Golf : l’Open d’Italia 2019 si giocherà all’Olgiata Golf Club di Roma : Sarà l’Olgiata Golf Club di Roma ad ospitare l’Open d’Italia 2019. Il torneo si disputerà dal 10 al 13 ottobre e sarà nuovamente inserito nelle Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi da 7 milioni di dollari, che verrà conservato fino al 2027. Dopo quattro anni consecutivi in Lombardia, l’Open d’Italia si trasferisce per la sua 76esima edizione nel Lazio in virtù del progetto Ryder Cup 2022, che si ...

