Manovra | emendamenti di governo e relatori | ecotassa rivista | scatta oltre i 160 grammi

Manovra - stasera vertice a Palazzo Chigi. Tra i 260 emendamenti segnalati ci sono ecobonus e dietrofront su card cultura : Una pioggia di emendamenti ‘segnalati’: circa 260, equamente divisi tra Lega e M5s. C’è di tutto tra le modifiche alla legge di Bilancio proposte dalle due forze di maggioranza alla vigilia dell’esame del testo da parte della commissione Bilancio. Ma gli spazi politici e finanziari sono stretti. Così domenica sera è previsto un vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo ...

Manovra : raffica emendamenti - circa 4mila in commissione Senato : Roma, 13 dic., askanews, - Ancora una raffica di emendamenti alla Manovra arrivano in commissione Bilancio del Senato. Sono state depositate circa 4mila proposte. circa 200 sono quelli del M5S e ...

Manovra - incontro Conte-Tria su investimenti - salta riunione su emendamenti : Roma, 10 dic., askanews, - riunione a palazzo Chigi sugli investimenti con il premier Giuseppe Conte e i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro. All'incontro partecipano anche i viceministri Laura ...

Manovra - al via commissione : tempi serrati.Verso emendamenti giovedì : Roma, 10 dic., askanews, - Con le relazioni di Gianmauro Dell'Olio, M5S, e Paolo Tosato, Lega, è iniziato in commissione Bilancio del Senato l'esame della Manovra per il 2019. L'iter in commissione è ...

Maternità - bonus asilo - immigrati : gli emendamenti alla Manovra - : La Commissione bilancio ha dato mandato ai relatori di riferire in Aula sul testo , che approda alla Camera con diverse novità. Rinviati al Senato gli interventi su reddito di cittadinanza e quota 100.

Manovra - maxiemendamenti tra Camera e Senato per adeguarla alle richieste europee : 'A questo punto sono i politici a dover dire cosa fare, anzi come fare a trovare le risorse da tagliare per riportare i conti italiani nei margini richiesti dall'Ue' è il messaggio che arriva a firma ...

Manovra : Salvini - maxiemendamenti a Camera e Senato : 'La Manovra sarà approvata entro l'anno' e per raggiungere questo risultato 'verranno presentati maximendamenti sia alla Camera sia al Senato, per poi concludere l'iter con una terza lettura alla ...

Manovra : Salvini - maxiemendamenti a Camera e Senato : "La Manovra sarà approvata entro l'anno" e per raggiungere questo risultato "verranno presentati maximendamenti sia alla Camera sia al Senato, per poi concludere l'iter con una terza lettura alla Camera". Lo afferma Matteo Salvini, a margine delle celebrazioni per la Festa nazionale finlandese. Il vicepremier è tornato a dirsi "fiducioso che non ci sarà una procedura ...

Manovra - gli emendamenti : dall'Iva sui pannolini ai cani guida per ciechi : Ok alla carda d'identità elettronica da chiedere in Posta, a meno vincoli di spesa per i Comuni virtuosi, a 2.000 posti in più per insegnanti nelle scuole a tempo pieno

Lavoro nero e banche - gli emendamenti alla Manovra : Continua la corsa in commissione Bilancio alla Camera sulla Manovra che approderà in Aula domani per la discussione generale. Approvati intanto alcuni emendamenti: dallo stop allo 'scudo' banche sui ...

Segnali di fumo Commissione-governo sull'aggiustamento della Manovra. A rilento gli emendamenti : Tria incontra Dombrovkis prima dell'Eurogruppo e conferma la volontà di trovare una soluzione condivisa. Il commissario risponde che servono passi concreti: 'la palla è nelle mani dell'Italia'. Che ...

Manovra - in commissione Borghi mette all'asta gli emendamenti : 'Adesso mettiamo in vendita della Scuola del Bronzino, un dipinto ad olio..' dice Borghi annunciando l'esame all'emendamento dell'articolo successivo, il 31.2, che per la cronaca è stato ritirato.

Manovra - dal governo 54 emendamenti | P. Chigi : "Norma pensioni d'oro ci sarà" : Dopo la lunga seduta notturna, i lavori della commissione riprenderanno questa mattina alle 10. L'obiettivo è di chiudere l'esame in commissione entro martedì alle 14 per consentire l'approdo in Aula della Camera mercoledì a mezzogiorno.

Manovra - dialogo Roma Bruxelles : si ragiona su deficit a 2%. Depositati 54 emendamenti : Stamattina è previsto un vertice di maggioranza Conte-Salvini-Di Maio e alle 10 si riunisce nuovamente la commissione Bilancio alla Camera per discutere le proposte di modifica della legge di Bilancio ...