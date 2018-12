GEOX in Formula E con il team GEOX DRAGON

GEOX e Dragon corrono insieme in Formula E : “La nostra è un’alleanza strategica e pluriennale, nella quale Geox porta tutto il suo know-how al servizio del team Dragon, ha spiegato Mario Moretti Polegato, presidente e fondatore di Geox, “Tuttavia, la nostra non è una partnership come le altre, poiché la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente sono valori di importanza fondamentale per Geox, è stato del tutto naturale per noi avvicinarci al mondo della Formula ...

GEOX corre sul circuito di Formula E : Geox ha deciso di correre sul circuito insieme al team Dragon di Formula E. Il brand moda e la squadra di auto da corsa, infatti, hanno siglato una partnership pluriennale che li vedrà scendere in pista a partire dalla quinta stagione del campionato ABB FIA Formula E.LEGGI ANCHEon Bolid-E si corre veloce con l’elettrico A conferma dell’alleanza strategica il cambiamento del nome del team che da oggi si chiamerà Geox Dragon. «Siamo ...

GEOX Dragon Team in Formula E : incomincia l'avventura italiana - : ... Geox fornirà al Team le proprie scarpe con la conosciuta tecnologia traspirante , un bel must se pensiamo che le gare di Formula E 2019 si svolgeranno in giro per il mondo, in città caratterizzate ...

GEOX scenderà in pista con il team Dragon nel campionato di Formula E : ... in grado di assicurare il massimo livello di comfort e supporto durante gli spostamenti, gli allenamenti e le gare in condizioni molto variabili e complesse, sui circuiti di tutto il mondo. Jay ...