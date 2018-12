: Ragazza 18enne si dà fuoco in strada: così morì il padre cinque anni fa - noitre32 : Ragazza 18enne si dà fuoco in strada: così morì il padre cinque anni fa - NotizieIN : 18enne si dà fuoco come padre 5 anni fa - reteunonetwork : Savona, 18enne si dà fuoco in un parcheggio | Il padre fece lo stesso 5 anni fa - Tgcom24 -

Una ragazza di 18si è dataquesta mattina poco prima delle 7 in un piazzale adibito a parcheggio a Vado Ligure (Savona). Subito soccorsa dai sanitari e dai vigili del, è sopravvissuta, ma ha gravi ustioni sul corpo per le quali è stata ricoverata all'ospedale San Martino di Genova. Ancora da chiarire le ragioni del gesto con cui la ragazza ha emulato il. Nnel 2013 infatti l'uomo, artigiano di 47, si tolse la vita nello stesso modo e nello stesso piazzale per motivi di salute e problemi di lavoro.(Di martedì 18 dicembre 2018)