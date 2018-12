La ricerca al Centro Scienze della Natalità del San Raffaele

fondazioneserono

: Sei una PA, un’impresa o un centro di ricerca? Ecco perché gli appalti innovativi rappresentano un’opportunità di c… - AgidGov : Sei una PA, un’impresa o un centro di ricerca? Ecco perché gli appalti innovativi rappresentano un’opportunità di c… - jacopogiliberto : RT @MaxPiach: Brasimone (BO), Centro di Ricerca @ENEAOfficial - RegLombardia : Policlinico di Milano, apre il più grande centro di ricerca internazionale. Clicca qui: -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Alcuni centri di Procreazione Medicalmente Assistita si caratterizzano non solo per la parte prettamente medica dell’attività, ma anche dalla. Questo è il caso deldel San“Ilè unmolto attivo nell’ambito, sia dal punto di vistaclinica che di quella più laboratoristica, quindi piùdi base”, ci spiega la Dott.ssa Paola Viganò, responsabile del laboratorio IVF del“Ilsi occupa molto di potenziare e di stimolare nuovi protocolli di stimolazione ovarica per le donne, non solo dal punto di vista farmacologico ma anche con terapie più naturali. C’è una parte anche più sperimentale, in cui sostanzialmente ci occupiamo di alcuni grandi temi, tra cui il miglioramentorecettività endometriale, il tentativo di migliorare le tecniche di ...