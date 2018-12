ilnotiziangolo

: #Fosco17 : con Dicembre a Sanremo Giovani 2018 (VIDEO) - Tutto_tv : #Fosco17 : con Dicembre a Sanremo Giovani 2018 (VIDEO) - morganbarraco : #Fosco17 : con Dicembre a Sanremo Giovani 2018 (VIDEO) - riccioale19 : RT @AllMusicItalia: La nostre schede sugli artisti in gara a #SanremoGiovani 2018 continuano con Fosco17 e la sua Dicembre. Ecco tutto que… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018)è pronto per l’avventura di: presenterà la sua canzone. Un inedito che gli ha permesso di superare l’Areaed affiancarsi ai 23 finalisti che troveremo nella competizione canora fin da questo pomeriggio. Fosco 17 è il nome d’arte scelto da Luca Jacoboni per la sua carriera: prima di assistere alla sua esibizione live sul piccolo schermo, scopriamo qualcosa di più sulla sua età e le curiosità su biografia e carriera.Da Bologna apunta in altoClasse 1995, Luca Jacoboni ha incontrato la musica molto presto ed è riuscito ad esibirsi fin dall’adolescenza nella sua Bologna. Merito del progetto Le Ceneri e i Monomi, che gli hanno aperto le porte di Radio Città del Capo. Diverse le collaborazioni con l’emittente fin dal 2012, fra cui i programmi Anti-pop, Cotton Fioc e Pigiama Party. Inizialmente la ...