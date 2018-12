Un pizzico di EMUI 9 su modelli Huawei e Honor più vecchi : proviamo l’ultimo tema ufficiale : Stiamo per assistere al rilascio ufficiale dell'aggiornamento contenente EMUI 9 e Android Pie per i primi smartphone Huawei e Honor che potranno fare ufficialmente questo step, considerando il fatto che le varie beta pare abbiano fornito riscontri positivi al produttore e che, al contempo, in alcuni angoli del mondo il rollout definitivo abbia già avuto inizio. Proprio nella giornata di ieri ci siamo soffermati sulla possibilità di testare il ...