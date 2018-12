Programmazione Rai Natale 2018 | cartoni Disney in prima serata su Rai1 tra cui Cenerentola

Natale - Programmazione tv : cartoni Disney - come Maleficent - nel palinsesto Rai : Natale è vicino e un tocco di magia è pronto a fare capolino nel palinsesto della Rai. Diventati oramai una tradizione delle festività natalizie, sono in arrivo i Classici Disney, cartoni animati e film, che Rai 1 e Rai 2 manderanno in onda già dai prossimi giorni. Da ‘Cenerentola’ a ‘La bella addormentata nel bosco‘, i telespettatori potranno rivedere alcuni capolavori assoluti del cinema d’animazione targato Walt Disney. Bambini ovviamente in ...

Natale 2018 Rai Yo Yo : Programmazione - guida tv - cartoni animati : Natale 2018 RAI YO YO. Da sabato 1 dicembre 2018 alle ore 18:00 torna Natale con YoYo con le repliche dello scorso anno e tanti cartoni animati nuovi. L’appuntamento quotidiano condotto da Lorenzo Branchetti accompagnerà bambini e genitori per tutto il periodo natalizio. Su Rai Yo Yo ci saranno ogni puntata tanti ospiti, racconti, attrazioni, contenuti allegri e ricchi di significato proprio sulle festività natalizie. La trasmissione ...

Cambia la Programmazione di The Good Doctor 2 : Freddie Highmore sbarca su Rai2 con i nuovi episodi? : Cambia la programmazione di The Good Doctor 2 in casa Rai visto che la serie, più volte annunciata per la messa in onda da inizio gennaio, sembra che subirà un vero e proprio terremoto per via dell'arrivo di Carlo Freccero. Il dirigente e nuovo direttore di Rai2 sembra sia riuscito a mettere le mani sul gioiellino di Rai1, ovvero il medical drama con Freddie Highmore, tanto da riuscire a portarlo nel suo palinsesto invernale. Secondo gli ...

Calendario 2019 Vincenzo Nibali : la Programmazione delle gare. Lo Squalo a Giro d’Italia e Tour de France - esordio il 6 febbraio : Vincenzo Nibali ha ufficialmente svelato il proprio Calendario per la prossima stagione. Lo Squalo ha comunicato che parteciperà al Giro d’Italia e al Tour de France, dunque lo vedremo all’opera in entrambe le grandi corse a tappe anche se punterà maggiormente sulla Corsa Rosa dove andrà a caccia del terzo sigillo ma siamo certi che anche alla Grande Boucle non si tirerà indietro visto che ha un conto aperto dopo l’incidente ...

I nuovi episodi di Elementary 6 su Rai2 da gennaio : orari - Programmazione e poi la settima stagione? : I nuovi episodi di Elementary 6 su Rai2 stanno arrivando. Dopo aver interrotto la messa in onda, la serie crime che rilegge il personaggio di Sherlock Holmes in chiave torna con gli appuntamenti inediti della sesta stagione. La data è fissata per il 12 gennaio, e la programmazione resterà invariata. Ogni sabato, in seconda serata, verrà trasmesso un episodio a partire dalle 22:35 circa, e dal 6x18 al 6x22, che costituisce il finale di ...

“Più libri più liberi” : ecco tutta la Programmazione Rai dedicata alla fiera dell’editoria : Cinque giorni, oltre 600 eventi tra incontri con gli autori, reading, performance musicali, e dibattiti per “Più libri più liberi”, la fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria che si svolgerà a Roma dal 5 al 9 dicembre. Rai sarà in campo ancora una volta con Rai Radio2, media partner dell’evento, Rai Radio3, Rai3 e Rai1. Le Testate televisive e radiofoniche daranno, inoltre, ampia copertura all’evento con interviste e approfondimenti. ...

Addio Ennio Fantaschini - la Rai cambia Programmazione : tutti i dettagli : Il Servizio Pubblico trasmette ''La strada dritta'', "Mine Vaganti" e "L'arrivo di Wang", interpretati dall'attore scomparso...

Champions League in tv - Programmazione quinta giornata : Inter in chiaro su Rai Uno : Dopo quasi un mese è di nuovo tempo di vivere le emozioni della Champions League. La massima competizione europea per club torna con tanti bei match in programma, tutti da seguire in diretta tv. In particolare, grande attesa per le partite che vedono impegnate le nostre squadre. Juventus-Valencia e Roma-Real Madrid di oggi, martedì 27 novembre, e Tottenham-Inter e Napoli-Stella Rossa del 28, rappresentano uno snodo fondamentale nel cammino che ...