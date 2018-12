Polemica su Salvini alla festa della curva del Milan | ' Io indagato tra gli indagati'

Salvini : “Creare Asse Roma-Berlino”. Polemica per l'espressione che richiama il patto Hitler-Mussolini : "L'Asse Roma-Berlino è fondamentale per rilanciare l'Europa e farò di tutto per rilanciarlo visti anche i problemi che ci sono in Francia", questa la frase pronunciata dal vicepremier Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti internazionali durante una conferenza a Roma nella sede della Stampa Estera.Le parole di Salvini riportano subito alla mente l'intesa sottoscritta da Adolf Hitler e Benito Mussolini, nota come ...

Castelfranco - prete contro Salvini : ma l’omelia 'politica' scatena la Polemica in chiesa : Ancora un prete contro Matteo Salvini, da tempo nel mirino di non pochi uomini di chiesa per le politiche di 'tolleranza zero' in materia di immigrazione e ordine pubblico. A criticare ferocemente il ministro dell’Interno, stavolta, è stato un parroco di Castelfranco Veneto, protagonista di un’omelia al vetriolo con passaggi espressamente indirizzati al Viminale e ai “populisti” al governo: per Don Claudio Miglioranza “odio e razzismo” diffusi ...

SALVINI IN ISRAELE - INCONTRO CON NETANYAHU MA NON CON PRESIDENTE RIVLIN/ Polemica - 'non è persona gradita' - IlSussidiario.net : SALVINI in ISRAELE, INCONTRO con NETANYAHU ma non con PRESIDENTE RIVLIN. Quotidiano Haaretz, 'non è persona gradita'. Polemiche, ma il portavoce smentisce.

Matteo Salvini torna su Twitter dopo la Polemica di Spataro : 'Spero nessuno si offenda' : Pentito per la zuffa di ieri con il procuratore Spataro sugli arresti dei nigeriani? Macché. Matteo Salvini va di nuovo all'attacco, tra l'ironico e il puntuto. E twitta il ministro dell'Interno non ...

Polemica tra Spataro e Salvini : 'Tweet del ministro ha rischiato di compromettere arresti' : Il procuratore capo di Torino Armando Spataro sferra una dura critica alla tempestività di comunicazione del vicepremier leghista. Matteo Salvini, che questa mattina si è congratulato per l'arresto di ''15 mafiosi nigeriani'', è stato rimproverato di poter recar danno all'operazione delle Forze dell'Ordine. L'accusa del procuratore non è passata inosservata, tanto che Salvini ha risposto in modo provocatorio e alcuni esponenti del Partito ...

Di Maio e lavoro nero - Salvini : “Tirare in ballo il padre per Polemica politica è sbagliato” : “Quando si usa una vicenda familiare e privata per fare bagarre politica, non e’ mai un bel momento”. Lo dice in conferenza stampa alla Camera il ministro dell’Interno Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sulla vicenda che ha coinvolto il padre del vicepremier M5S Luigi Di Maio. “Non commento le cose che non conosco. Però quando si tira in ballo, per polemica politica, la vita privata e familiare secondo me si ...

Polemica Salvini-Gattuso - Balotelli si schiera con Ringhio : "Dico questo non per appartenenza politica - ha aggiunto - i partiti in questa storia non c'entrano: ma noi a Milano diciamo ' ofelé fa el to mesté' , pasticcere fai il tuo lavoro. Vale a dire che ...

236 profughi sbarcano a Pozzallo. Nuova Polemica via Malta fra Salvini ed Europa : Operazioni accelerate dalle cattive condizioni in cui si trova il barcone. Fra le persone a bordo 43 donne e 37 minori. Il vicepremier attacca definendo l'Unione Europea incapace e dannosa -

Rifiuti - fonti Viminale : Salvini atteso al Colle - nessuna Polemica : Roma, 19 nov., askanews, - 'nessuna polemica e nessun mistero. Il ministro Matteo Salvini non è intervenuto alla conferenza stampa di Caserta perché deve far rientro a Roma: questa sera parteciperà, ...

Rifiuti - Di Maio : "Sorpreso da Polemica Salvini - non creare tensioni" - : Dopo il botta e risposta di ieri , i due vicepremier tornano a discutere sugli inceneritori. Il leghista: "Li faremo". Il leader M5S: "Ieri sera scherzavamo insieme, oggi nuovo dibattito inutile su ...

