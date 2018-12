Nuova scala all' elementare Bertinetti

Skoda Scala - Tolti i veli alla Nuova compatta : Per la Skoda la nuova Scala sarà un vero e proprio punto di svolta. La compatta non solo riporterà il marchio boemo nel cuore del segmento C, ma introdurrà anche una nuova impostazione stilistica che caratterizzerà anche i modelli del futuro. Oltre a questo, la cinque porte sarà la prima auto del marchio a utilizzare il pianale modulare Mqb A0, a introdurre una nuova impostazione per interni e gruppi ottici (per la prima volta disponibili con ...