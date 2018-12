Mondiali | argento amaro per super Paltrinieri | Pellegrini nella storia Il bilancio

Mondiali nuoto vasca corta - Paltrinieri d'argento e 4x100 mista di bronzo : HANGZHOU - Secondo posto per Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero. L'azzurro, dopo una gara condotta sempre in testa, è stato recuperato e sorpassato nell'ultima vasca dall'ucraino Romanchuk che ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018. IL PAGELLONE. Greg e lo smalto ritrovato : un argento di valore! Pellegrini infinita : ancora sul podio iridato : GregORIO PALTRINIERI 8.5: E’ un argento che vale tantissimo, anche e soprattutto per la rabbia mostrata alla fine da Gregorio Paltrinieri. Coraggioso, determinato, consapevole delle sue possibilità, Paltrinieri spariglia le carte di una gara che Romanchuk aveva immaginato e disegnato in modo differente. Va vicino al colpaccio, ai 1000 metri ci crede fortemente perchè Romanchuk staziona a circa due secondi di distacco, poi gli manca ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Gregorio Paltrinieri un ARGENTO di qualità - 4×100 mista femminile di BRONZO : E’ andata in archivio quest’oggi la quattordicesima edizione dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta, in svolgimento al Tennis Centre – Mini Lotus di Hangzhou (Cina). Ultima giornata di finali che ha riservato tante emozioni ed in cui l’Italia si è portata a casa due medaglie: l’ARGENTO di Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero e il BRONZO della 4×100 mista femminile. 4×50 stile libero donne Pronti ...

Nuoto - Mondiali 2018 : Gregorio Paltrinieri lotta come un leone ed è argento nei 1500 sl. Romanchuk lo beffa nell’ultima vasca : Che finale! 1500 stile libero di grande tensione quelli vissuti nella vasca corta di Hangzhou (Cina), sede dei Mondiali 2018 di Nuoto. C’era attesa per i colori azzurri e per Gregorio Paltrinieri e il suo confronto con l’ucraino Mykhailo Romanchuk. L’azzurro andava a caccia di una rivincita dopo aver subito delle sconfitte nel “suo regno” dal classe ’96 dell’Est. Ebbene, abbiamo assistito ad una gara ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - Paltrinieri beffato sul finale : Romanchuk campione del mondo nei 1500 sl - splendido argento per Gregorio : splendido argento per Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero ai Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou: l’azzurro costretto ad arrendersi ad un ottimo Romanchuk Uno dei momenti più attesi dei Mondiali di Nuoto in vasca corta 2018 è arrivato: Gregorio Paltrinieri è sceso in vasca per la finalissima dei 1500 stile libero. Un inizio super per il campione italiano, che ben presto però si è dovuto difendere da uno strepitoso ...

Mondiali nuoto 2018 : Orsi - argento affamato. La nuovissima 4x50sl è di bronzo : Il talentuoso 18enne russo Kolesnikov è imprendibile, tocca per primo in 50"63, nuovo record del mondo jr. L'azzurro tesserato per il Gruppo Sportivo dei Carabinieri - e per la CN Uisp Bologna - è ...

Nuoto - Mondiali vasca corta : argento per Orsi nei 100 misti - bronzo per la staffetta 4×50 stile : Ancora due medaglie per l'Italia nei Mondiali di vasca corta che si stanno disputando in CIna. Orsi è arrivato 2° e ha conquistato l'argento nei 100 misti, meglio di lui solo il giovane fenomeno russo Kolesnikov. La staffetta composta da Condorelli, Vergani, Zazzeri e Miressi ha conquistato la medaglia di bronzo nei 4x50 stile.Continua a leggere

Mondiali vasca corta - Orsi d'argento nei 100 misti. Bronzo per la staffetta veloce mascile : L'Italia del nuoto raddoppia e anziché la solita medaglia al giorno ai Mondiali in vasca corta ad Hangzhou, in Cina, questa volta ne vince due: un argento con Marco Orsi nei 100 misti e un Bronzo con ...

Nuoto - Mondiali in vasca corta : argento ad Orsi - bronzo per la 4x50 sl : Siamo stati all'altezza dei migliori del mondo: veloci e molto compatti '. ' Noi siamo partiti pensando di batterli tutti - continua Vergani, tesserato per Carabinieri e Nuotatori Milanesi, allenato ...

Nuoto - Mondiali in vasca corta : Orsi d'argento nei 100 misti : Siamo stati all'altezza dei migliori del mondo: veloci e molto compatti". "Noi siamo partiti pensando di batterli tutti - continua Vergani -. Il bronzo va più che bene, ovviamente". "Sono molto ...

