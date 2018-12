Manovra | Italia-Ue | serve ancora un taglio di 3 | 6 miliardi

Manovra - Di Maio 'Noi l accordo con l Ue lo vogliamo fare - ma senza tradire gli italiani' : 'Noi l'accordo con l'Ue sulla Manovra lo vogliamo fare perchè non ci interessa andare in procedura di infrazione'. Lo dice il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio durante un comizio ...

Manovra - il guru americano Allen Sinai elogia l'Italia : 'Avete ragione - l'Ue vi atrofizza' : Nella complicatissima trattativa sulla Manovra con l' Unione europea , al fianco dell'Italia rispuntano gli Stati Uniti, che secondo l'economista Allen Sinai sosterranno l'economia tricolore perché 'le istanze del governo improntate alla crescita sono vitali per la sopravvivenza del Paese'. Il guru di Decision economics non ha dubbi sull'aiuto che gli investitori ...

Italia-Ue - accordo fatto al 95% Manovra - esclusiva Affaritaliani.it : "L'accordo è sicuro al 95%. Ormai ci siamo, mancano soltanto alcuni dettagli da definire". Una fonte governativa ai massimi livelli rivela ad Affaritaliani.it come la trattativa tra l'esecutivo e la Commissione sia ormai quasi in dirittura d'arrivo e... Segui su Affaritaliani.it

Manovra - Conte : «L’Italia non è venuta a Bruxelles con il cappello in mano» : Il premier dopo il consiglio: “Stiamo lavorando sugli ultimi dettagli, si discute anche a notte inoltrata”

Manovra - Conte : l'Italia non merita la procedura di infrazione : Roma, 14 dic., askanews, - l'Italia 'non merita' una procedura di infrazione 'per il senso di responsabilità e serietà con cui questa Manovra è stata scritta, pensando al bene del Paese, al suo ...

Manovra - Tria : io rientro in Italia - a Bruxelles staff Tesoro : Bruxelles, 14 dic., askanews, - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, contrariamente a quanto annunciato ieri, ha lasciato Bruxelles oggi pomeriggio insieme al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Lo ha spiegato lo stesso Tria ai ...

Manovra - Conte : deve essere vittoria cittadini italiani : Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa al termine del consiglio europeo di Bruxelles alla presenza del ministro dell'Economia, Giovanni …

Manovra - Conte : 'L'Italia non è venuta a Bruxelles con il cappello in mano' : In conferenza c'era anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria , che in serata farà rientro a Roma: 'Restano i tecnici, resta il mio staff, con cui resto sempre in contatto', ha spiegato lo stesso ...

Giancarlo Giorgetti - bomba sulla Manovra : 'Reddito di cittadinanza piace all'Italia che non ci piace' : 'Il reddito di cittadinanza ? piace all'Italia che non ci piace'. Una vera ve propria bomba, quella sganciata oggi dal sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti . Perchè nelle ...

Manovra - Giorgetti 'Reddito di cittadinanza piace all Italia che non ci piace'. Di Maio 'A me l Italia piace tutta' : Una frase buttata lì nel corso di un convegno. Che cristallizza però la distanza siderale tra Cinquestelle e Lega, soprattutto sull'economia. E fa pensare a un'accelerazione verso il voto anticipato. A pronunciarla è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti . 'Purtroppo il programma elettorale di M5s ...

