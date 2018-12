Ecco l' identikit di Battisti | dell' ex terrorista non c' è traccia

ilgiornale

(Di domenica 16 dicembre 2018) Di Cesarenon c'èin tutto il Brasile. C'è una rete fatta di magistrati, politici e poliziotti che lo protegge da anni. Ma dopo che il presidente presidente uscente, Michel Temer, ha firmato la sua estradizione in Italia l'exè formalmente ricercato. La polizia brasiliana - che per ora esclude la fuga all'estero'ex membro dei Pac - ha infatti diffuso il suoin 20 varianti "con le principali possibilità di travestimento che potrebbero essere utilizzate", da quella con la barba a quella con il cappello o il berretto. fotonocrop 1617349"La polizia federale ha elaborato i ritratti con le principali possibilità di travestimento che potrebbero essere utilizzate dal cittadino italiano Cesare, che ha un mandato di arresto emesso dalla STF", si legge, "Qualsiasi informazione sul fuggitivo può essere fornita per telefono al (61) 2024-9180 o ...