Spotify | i brani più ascoltati del 2018

webeconomia

: RT @riccardoscire: Ho visto la mia classifica di fine anno dei brani più ascoltati su Spotify e ho pensato «che gusti di merda». - TeresaAbout : RT @riccardoscire: Ho visto la mia classifica di fine anno dei brani più ascoltati su Spotify e ho pensato «che gusti di merda». - hollandsfIower : Qualcuno mi consiglia un’app buona per la musica che mi faccia scegliere i brani?(spotify no perché se non è premium da solo lo shuffle) - matteodistasi : Ho iniziato a comporre la playlist di #propagandalive su #spotify. Here we go: -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Per annunciare la partnership, DeGeneres ha trasmesso un montaggio dei suoi spettacoli preferiti di Ellen del, tra cui 'Young, Dumb & Broke' di Khalid, 'Havana' di Camila Cabello e 'thank you, ...