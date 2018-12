Maria De Filippi svela un aneddoto su Marco Carta Giordana in lacrime

lanostratv

: Senti Giusy, se Maria De Filippi (con la sua laurea ad honorem in Medicina e Chirurgia) dice che hai il mal di test… - trash_italiano : Senti Giusy, se Maria De Filippi (con la sua laurea ad honorem in Medicina e Chirurgia) dice che hai il mal di test… - trash_italiano : GLI ALUNNI COSTRETTI A CANTARE MARIA GRATIA PLENA PER OMAGGIARE MARIA DE FILIPPI. E GLI ALLIEVI MUTISSIMI O NON ANDRANNO AL SERALE. #Amici18 - trash_italiano : MARIA DE FILIPPI ANCHE ESPERTA DI OPERE LETTERARIE ITALIANE. MA COSA ANDIAMO A FARE A SCUOLA?! #Amici18 -

(Di sabato 15 dicembre 2018)ad Amici 18:Deun retroscenaè tornato ad Amici 18. Dopo il successo di dieci anni fa che l’ha visto trionfare con il 75% delle preferenze contro Roberta Bonanno, ha presentato in esclusiva e in anteprima assoluta il videoclip del suo ultimo capolavoro, “Una Foto di Me e di Te”, brano in cui racconta due appuntamenti: quello del padre mai arrivato e del primo bacio dato ad un uomo. Sui social il cantante non ha nascosto l’emozione di tornare ad Amici:“Sono emozionato. Torno dove tutto è iniziato. Dove e come non mai mi sono aggrappato ai sogni”.Accolto dall’applauso del pubblico e dal caloroso abbraccio diDe, la conduttrice ha ricordato quella volta che non credette ad un attacco di panico cheebbe quando era allievo di Amici:“Tutti gli autori mi dicevano che...