Luigi Di Maio | lo psicodramma grillino dopo la figuraccia davanti a Conte | ' Ve ne

Luigi Di Maio - terrore puro : 'Se lo fa - Matteo Salvini si suicida'. M5s in ginocchio dalla Lega : 'Se lo fa, Matteo Salvini si suicida'. Quella di Luigi Di Maio è a metà strada tra una minaccia e uno scongiuro. Il leader del M5s concede una lunga intervista al Fatto quotidiano , quasi un house ...

Rai - Luigi di Maio : "Esiste un caso Fazio - sugli stipendi occorre buonsenso". La replica del conduttore : "Disponibile a parlare di guadagni e contenuto" : Botta e risposta a distanza tra Fabio Fazio e il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi di Maio . In audizione oggi in Commissione Vigilanza Rai, l'esponente del MoVimento 5 Stelle ha rispolverato su richiesta della senatrice di Forza Italia Maria Alessandra Gallone un tema che si ripropone ciclicamente nel dibattito politico italiano: il compenso del conduttore di Che tempo che fa, ritenuto troppo alto, tanto da ...

Fabio Fazio e Luigi Di Maio - brutale scontro : la clamorosa sfida del conduttore al ministro : "Se c'è un caso Fazio in Rai ? Certo". Luigi Di Maio , sollecitato dalla senatrice di Forza Italia Maria Alessandra Gallone, in Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, affronta il tema del compenso ...

Laura Boldrini impala Luigi Di Maio : 'I leoni che festeggiavano a Palazzo Chigi sono diventati pecorelle' : La sinistra ha poco da godere in questo periodo, visto lo sfacelo di consensi e credibilità che sta vivendo. E quando lo fa, può solo godere delle sfighe altrui. Così, l'ex presidente della Camera ...

Manovra - Luigi Di Maio : “I soldi ci avanzano - ne abbiamo più di quelli che servono” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, spiega quali sono i calcoli per far quadrare i conti e permettere al governo di abbassare il deficit al 2,04% in legge di Bilancio. "Ci sono dei soldi che ci avanzano - spiega il ministro del Lavoro -. Dalle relazioni tecniche stiamo scoprendo che abbiamo previsto più soldi di quelli che servivano".Continua a leggere