Balotelli | attacco al Nizza e all’allenatore Vieira | “non facciamo due passaggi | voglio

(Di sabato 15 dicembre 2018) In un video all’apparenza pubblicato e poi rimosso, Marioavrebbe rivolto undurissimo ai compagni dele all’allenatoreMariosarebbe arrivato al punto di rottura, in tutti i sensi. L’attaccate Italia sarebbe ormai stufo della situazione al, attualmente 7° con 25 punti in classifica e a -4 dalla zona Champions, ma che in stagione sta mantenendo un gioco davvero altalenante. La stampa francese riporta di un particolare video, pubblicato su Twitter e poi rimosso, nel quale si può vedere Mariodiscutere animatamente con l’allenatore Patricka proposito della scarsa qualità di gioco e del livello dei compagni:leghiamo due, è difficile giocare così. Non ho parole, in tutto ho avuto solo quattro buoniin venti minuti di lavoro. Oggi, ad esempio, ho mandato la palla alta, cosa ...