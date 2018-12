Antonio Megalizzi | le lettere di amici e colleghi | ' Abbiamo perso il migliore di noi Il

“Ciao Antonio - eri il migliore di noi” : Megalizzi nelle parole di amici e colleghi : Dalla lettera degli amici lasciata sulla porta di casa a Trento al post del collega Andrea Fioravanti, il ricordo del 29enne...

In memoria di Antonio Megalizzi. : ... Incontro nazionale di Emergency a Trento 7 e 8 settembre 2018 Gli oracoli di Carmelo Bene La "sospensione" del Terni Festival non diventi un "atto politico" Il Mondo si e' capovolto …

Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta per la morte del giovane reporter Antonio Megalizzi : TRENTO . Il sindaco di Trento ha deciso di proclamare il Lutto cittadino nel giorno delle esequie di Antonio Megalizzi , il giovane giornalista morto ieri pomeriggio dopo essere stato colpito alla ...

Antonio Megalizzi È MORTO/ Ultime notizie - il messaggio della famiglia 'Chiediamo rispetto' : ANTONIO MEGALIZZI è MORTO. Ultime notizie, La lettera scritta dai suoi amici e lo strazio della madre: 'La cattiveria in persona me l'ha portato via'.

Morte Antonio Megalizzi - la mamma di Valeria Solesin : “Stessa età - stesso orrore” : La mamma della giovane ricercatrice veneta uccisa nell'attacco al Bataclan di Parigi invia in una intervista al Corriere della Sera un messaggio ai genitori del giornalista morto a Strasburgo. Poi rivolge un pensiero anche ai genitori del killer che ha seminato Morte e terrore: "Sappiamo sempre così poco di loro..."Continua a leggere

Antonio Megalizzi. A Trento proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie : La scomparsa di Antonio Megalizzi ha lasciato attonita un’intera città che si interroga sulla brutalità dell’assassinio. Trento si riconosce nei

“Abbiamo perso il migliore di noi. Ho perso un fratello” : l’amico ricorda Antonio Megalizzi : Il giornalista di Europhonica Andrea Fioravanti ricorda il collega ucciso nell'attentato di Strasburgo: "Ricorderò i sogni ad occhi aperti all’Europarlament. Antonio era il migliore tutti noi. Amava la radio, la politica, il giornalismo, l’Europa".Continua a leggere

Strasburgo - i genitori di Antonio Megalizzi : 'Rispettare il nostro dolore' : "I genitori di Antonio , la sorella Federica, la fidanzata Luana e tutta la famiglia chiedono il massimo rispetto per il loro dolore in questo momento così difficile". E' quanto fa sapere la famiglia ...

Strasburgo : il Rettore dell’Università di Padova - “Antonio Megalizzi era una voce anche del nostro Ateneo” : Attraverso RadioBue la voce di Antonio Megalizzi – giornalista morto ieri a seguito dell’attentato a Strasburgo – arrivava agli studenti dell’Ateneo patavino. “Una tragedia inaccettabile: faccio mie le parole del capo dello Stato per la morte di Antonio Megalizzi. Antonio raccontava anche ai ragazzi dell’Ateneo patavino, con la trasmissione Europhonica trasmessa da RadioBue, l’Europa che giovani come lui ...

Attentato Strasburgo : domani l’autopsia sulla salma dell’italiano Antonio Megalizzi : Verrà effettuata domani l’autopsia sulla salma di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista trentino deceduto ieri a seguito dell’Attentato terroristico a Strasburgo. Nel frattempo "i genitori di Antonio Megalizzi, la sorella Federica, la fidanzata Luana e tutta la famiglia chiedono il massimo rispetto per il loro dolore".Continua a leggere

Antonio Megalizzi - il pensiero di Paolo Liguori : "Commosso dalla sua idea precisa e concreta dell'Europa" : A "Stasera Italia" parole di grande affetto da parte del direttore di Tgcom24 per il giornalista morto a Strasburgo.

