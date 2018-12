«X Factor» | da J-Ax ad Asia Argento | ecco il toto-giudice per l’anno prossimo

X Factor svolta : nel totogiudici Tatangelo - J-Ax e Asia Argento : Non c'è pace per 'X Factor'. Neanche il tempo di festeggiare il successo e la fine di un'edizione, che bisogna mettersi al lavoro per la prossima. Già, perchè, archiviata la questione vincitori e ...

X Factor 2019 - CHI SARANNO I NUOVI GIUDICI? / Tra i possibili nomi rispuntano Asia Argento e Simona Ventura : Grandi novità sul bancone dei giudici di X FACTOR: chi sostiutirà Fedez, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi? Il toto-nomi è già cominciato.

Asia Argento a X Factor 2019? Tre addii e il toto-giudici per la nuova edizione : Asia Argento a X Factor 2019 potrebbe tornare nelle vesti di giudice. Già ingaggiata per l'edizione attualmente in corso, Asia Argento è stata sostituita da Lodo Guenzi in corso d'opera, subito dopo le puntate registrare. Ai Live Show è stato Lodo de Lo Stato Sociale a guidare il team dei Gruppi selezionato dalla sua collega, cacciata dal programma in seguito al caso Bennett. L'intenzione di X Factor Italia era quella di non distogliere ...

X-Factor - giudici 2019 : J-Ax arriva al posto di Fedez e ritorna Asia Argento? : La 12esima edizione di X-Factor si avvia alla conclusione e Fedez e Manuel Agnelli hanno già confermato che non saranno tra i giudici nel 2019 ; anche la new entry Lodo Guenzi ha espresso dei dubbi ...

X Factor - Lodo Guenzi in forse : «Nessuno mi ha chiesto di restare - ma non so cosa direi». E silura Asia Argento… : Lodo Guenzi Dopo la finale di giovedì 13 dicembre, X Factor non avrà più Fedez e Manuel Agnelli in giuria. Il primo ha deciso di allontanarsi dalla tv, almeno per un po’, mentre il secondo considera il percorso nel talent show di Sky ormai finito. “E’ una scelta che rispetto e capisco”, dice a riguardo Lodo Guenzi. E cosa ne sarà, invece, proprio di lui, della novità di quest’anno, arrivato in corsa per sostituire ...

Asia Argento - dopo X Factor - Lodo Guenzi la umilia : 'Lei come collega?' - un massacro brutale : I rapporti tra Lodo Guenzi e Asia Argento non sono mai stati serenissimi e il tempo non ha di certo migliorato la situazione. Il cantante degli Stato sociale era subentrato come giudice di XFactor ...

Lodo Guenzi : "Fedez e Agnelli via da X-Factor? Anch'io devo decidere. Gli attacchi di Asia Argento? Non è facile che io mi offenda" : Dopo l'addio annunciato di Manuel Agnelli e quello (per adesso vociferato) di Fedez, X-Factor rischia di perdere anche Lodo Guenzi. Il giudice, che ha sostituito in corsa Asia Argento, ha parlato del suo futuro in un'intervista di Chiara Maffioletti sulle pagine del Corriere della Sera. [Quella di Fedez e Agnelli] È una scelta che rispetto e capisco. Non credo che potrei fare il giudice per chissà quanto e non so se voglio essere ...

X Factor - Lodo Guenzi scrive ad Asia Argento : lo sfogo inaspettato su Instagram : Lodo Guenzi si sfoga su Instagram: messaggio inaspettato per Asia Argento La prossima settimana ci sarà la finale di X Factor 2018 e Lodo Guenzi sarà presente con i Bowland, una band affascinante e particolare. A un passo dalla fine, il giudice ha scritto un lungo post su Instagram che ha l’aria di essere un […] L'articolo X Factor, Lodo Guenzi scrive ad Asia Argento: lo sfogo inaspettato su Instagram proviene da Gossip e Tv.

Max Gazzè su Asia Argento : «Sarebbe stata un'eccellente giudice di X Factor» : di Claudio Fabretti 'Non riuscivo a stare fermo a casa. Così, dopo i concerti in Europa per festeggiare i 20 anni di 'La favola di Adamo ed Eva', ci ho preso gusto. Al punto da decidere di proseguire ...

Lodo Guenzi risponde ad Asia Argento dopo le critiche sulle sue scelte a X Factor : “Dica quello che vuole” : Lodo Guenzi risponde ad Asia Argento dopo le critiche mosse in merito alle sue scelte e che avrebbero causato l'eliminazione di due delle band che l'attrice romana aveva deciso di portare ai live. Il leader di Lo Stato Sociale decide comunque di mostrarsi neutrale, senza dare giudizi di sorta sulle esternazioni della ex giudice del talent e che avrebbe anche deciso di non seguirlo più sui social. "Da figlio di giudice, non mi sento di ...

Lodo Guenzi "risponde" ad Asia Argento/ La replica del giudice di X Factor : diplomazia o tattica di gioco? - IlSussidiario.net : Lodo Guenzi rompe il silenzio e risponde ad Asia Argento. Dopo le critiche, il leader de Lo Stato Sociale ha voluto dire la sua.

Lodo Guenzi - il giudice di X Factor risponde alle critiche di Asia Argento : Lodo Guenzi difende le sue scelte ad X Factor dalle critiche di Asia Argento Lodo Guenzi passa al contrattacco e risponde alle critiche di Asia Argento. Il cantante dello Stato Sociale non ci sta ad essere messo all’angolo dall’attrice e regista, figlia di Dario Argento. Come è noto, al cantante bolognese è stato affidato il […] L'articolo Lodo Guenzi, il giudice di X Factor risponde alle critiche di Asia Argento proviene da Gossip e Tv.

Durissimo attacco di Asia Argento contro Lodo Guenzi a X Factor 12 : “Avrebbe dovuto consultarmi” : Non si lascia attendere l'attacco di Asia Argento contro Lodo Guenzi a X Factor 12 dopo l'eliminazione di due band che - a dire della ex giudice - avrebbero meritato di proseguire nel percorso all'interno del programma. Secondo il suo punto di vista, il leader di Lo Stato Sociale avrebbe dovuto seguire i suoi consigli e rispettare il percorso che aveva deciso per loro. Guenzi si sarebbe però piegato alle decisioni della sua ex collega, ...

X Factor : Asia Argento furiosa con Lodo Guenzi : Dopo l’ultima puntata di X Factor, Asia Argento si schiera contro Lodo Guenzi, criticandolo apertamente nel corso di un’intervista. La regista italiana, come tutti sanno bene, ha abbandonato il programma di Sky poco prima dei Live, a causa delle accuse di molestie sessuali ricevute da Jimmy Bennett. Per Asia è stato un brutto colpo, anche se ha chiarito di non avere nulla contro Sky. Nonostante ciò non ha risparmiato critiche e ...