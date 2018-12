WhatsApp | le note vocali possono essere trasformate in messaggi di testo

Blastingnews

: Tra poco tocca a voi su Sportiva: inizia Microfono Aperto con @brunolonghi7. ?? Radio Sportiva LIVE ??… - RadioSportiva : Tra poco tocca a voi su Sportiva: inizia Microfono Aperto con @brunolonghi7. ?? Radio Sportiva LIVE ??… - v_Alxd : OH MA STO DEFICIENTE SA CHE SI PUÒ PURE SCRIVERE SU WHATSAPP O PENSO ESISTONO SOLO NOTE VOCALI - RadioSportiva : Tra poco tocca a voi su Sportiva: inizia Microfono Aperto con @PierpaolMarino. ?? Radio Sportiva LIVE ??… -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Esistono oggi diverse applicazioni che sono in grado di convertire iaudio diin chiaridiper poterli rileggere in un secondo momento. Le, infatti,risultare utili a molti per inviare uno velocemente, per altri invecerisultare fastidiose perché troppo lunghe. Tramutare una nota audio è possibile grazie alle nuove tecnologie, quali i nuovi programmi o applicazioni che potrannoscaricati sul proprio smartphone con sistema iOS o Android.Trasformare uno audio con 'Speechless' Una delle applicazioni più amate del momento si chiama "Speechless", è stata sviluppata da un'azienda italiana e ne esistono due versioni: una gratuita e l'altra a pagamento. L'app è in grado di modificare l'audio e riprodurre ilin modo comprensibile. Trasformare il suono è sicuramente molto facile, seguendo adeguatamente ...