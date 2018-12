Vincitore X Factor | successo finale di Anastasio | Mara Maionchi batte Fedez

X Factor 12 - in una finale a ritmo di rap trionfa Anastasio (Vincitore annunciato) : In una finale a ritmo di rap trionfa Anastasio: 21 anni, di Meta di Sorrento, super favorito dal giorno uno. Niente da fare per Naomi, napoletana dalla versatilità unica, riuscita ad arrivare all’ultimo scontro. Tra duetti, medley e inediti, l’ultimo atto di X Factor 12 si chiude dunque con una sfida tutta campana: a spuntarla però è il concorrente...

X Factor 2018 - il Vincitore è Anastasio : il gesto del rapper e l’abbraccio di Gassmann : X Factor 2018, la finale della 12esima edizione: vince Anastasio Si è appena conclusa la finale di X Factor 2018 e il vincitore è Anastasio, a furor di popolo. Ma vogliamo raccontarvi nel dettaglio cosa è successo giovedì 13 dicembre. A inizio puntata c’è stato un omaggio alle vittime della tragedia di Corinaldo. Un minuto […] L'articolo X Factor 2018, il vincitore è Anastasio: il gesto del rapper e l’abbraccio di Gassmann ...

#XF12 – X Factor 12 – Finale del 13/12/2018 – In diretta su Sky Uno HD e TV8. Chi sarà il Vincitore? : Ed è il momento della Finale della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta su Sky Uno HD (canale 108 Sky e 311 DTT) e in chiaro su TV8. Al timone della versione italiana di uno dei talent show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Sono partiti in oltre 50.000, sono rimasti in dodici dopo le sette puntate di selezioni e, dopo sette appuntamenti in diretta, sono rimasti in quattro a coccolare il sogno di ...

Perché Marco Mengoni può decidere il Vincitore di XFactor : ... Perché è lui, se non l'unico il principale, ad aver solcato una strada da seguire nel duro e confuso mondo della discografia italiana. I quattro finalisti, comunque finisca la gara, si mettano su ...