Spoiler Trono classico | Riccardi bacia due corteggiatrici | Teresa elimina Andrea

Spoiler Trono Classico : Andrea e Teresa nel caos - discussioni in studio e per le esterne : Nella giornata di ieri 7 dicembre si è registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne che andrà in onda la prossima settimana. Si è iniziato da Andrea Cerioli diviso tra la bella Federica e Arianna, la classica ragazza "acqua e sapone": Andrea ha deciso di organizzare per loro la stessa esterna. Le corteggiatrici hanno avuto due reazioni differenti che hanno fatto pensare molto il tronista. Quest'ultimo ha scelto di ballare ...

Spoiler Trono classico : Irene torna in studio e Teresa si infuria con Andrea : Le anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne ci rivelano una serie di addii, ritorni e discussioni. La puntata è stata registrata ieri 29 novembre e la vedremo in onda la prossima settimana. Sul pavimento si sono visti dei petali rossi sparsi a terra, ma non erano lì per una scelta, bensì per un lieto evento: infatti un ragazzo del pubblico ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. Si è partiti con Teresa Langella che nella puntata ...

U&D Spoiler Trono over : Gemma lascia Paolo - Barbara smentisce i baci con Alessio : Nuovo appuntamento con le anticipazioni del trono over di Uomini e donne ed in particolare per quanto riguarda la nuova registrazione di sabato 24 novembre. Come rivelato dalle fonti, negli studi Elios di Roma, vi sono stati molti di colpi di scena, in particolare riguardo alla dama torinese Gemma Galgani. Secondo quanto riporta il sito 'Il Vicolo delle news' infatti, sembra che Gemma abbia lasciato Paolo e si sia di nuovo mostrata interessata ...

U&D - Spoiler Trono over : Tina alza il vestito di Gemma : Venerdì 16 novembre c'è stata una nuova registrazione del trono over e, secondo quanto riporta il sito 'Il vicolo delle news', nello studio di Uomini e donne è successo di tutto. In particolare, si è venuti a sapere che c'è stato uno nuovo scontro tra Tina e Gemma, con l'opinionista che è arrivata ad alzare il vestito della 'rivale' lasciandola con le mutande in bella vista. Le polemiche non riguardano sola Tina e Gemma ma anche la dama Angela, ...

U&D - Spoiler Trono over : Gemma bacia Paolo - Sossio in lacrime per Ursula : Nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla registrazione del trono over, avvenuta venerdì 16 novembre. Stando a quanto riportato da 'Il Vicolo delle news', nello studio di Uomini e donne è successo di tutto. Sembra che Gemma abbia dimenticato l'ex Rocco gettandosi tra le braccia del nuovo corteggiatore Paolo, tra loro sarebbe anche scattato un bacio. Sossio invece, scoppia in lacrime e supplica la ex Ursula Bennardo di dargli una seconda ...

U&D Spoiler Trono classico : Irene si elimina - Teresa manda a casa tutti tranne Pierpaolo : Nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti la nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne avvenuta giovedì 15 novembre 2018. Secondo quanto riportato dal 'Vicolo delle news' sono accaduti sorprendenti fatti nello studio di Maria De Filippi, dove Teresa Langella ha deciso di eliminare tutti i suoi corteggiatori tranne l'ex velino Pierpaolo e non prima di scoppiare in un pianto liberatorio. Ma non è tutto perché secondo gli ...

Spoiler Uomini e Donne - il trono classico si sdoppia : due puntate per 5 protagonisti : Maria De Filippi ha deciso di stravolgere il trono classico di Uomini e Donne, apportando un importante cambiamento nella messa in onda di questa parte del suo show dedicata ai giovani. Come rivelano le anticipazioni sulla registrazione del 30 ottobre, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi non erano al loro solito posto accanto a Teresa Langella: la redazione, infatti, ha deciso di realizzare due puntate diverse per permettere ai 5 tronisti di ...

U&D - Spoiler Trono classico : Luigi vicino ad Irene - due abbandoni in studio : Procede il percorso sulla poltrona rossa di Uomini e Donne [VIDEO] per i quattro tronisti dell'ultima edizione del trono classico. Ieri, in data 17 ottobre, si è registrata una nuova puntata presso gli studi televisivi Elios. Nel corso della registrazione vi è stato un importante abbandono: si tratta di Antonio,il corteggiatore di Teresa Langella. Inoltre in studio è avvenuto un acceso confronto tra l'ex tentatrice di Temptation Island Vip e ...

Trono classico - Spoiler nuova registrazione : la Langella esce con Andrea - dubbi su Giulia : Mercoledì 10 ottobre si è registrata una nuova puntata [VIDEO]del Trono classico di Uomini e donne. Tuttavia, in questa registrazione sono nuovamente arrivati dei colpi di scena: infatti, la corteggiatrice Giulia, la quale corteggia entrambi i tronisti Luigi e Lorenzo, starebbe mentendo un po' a tutti. Proprio per questo motivo, per la ragazza torinese sono arrivate diverse segnalazioni che hanno fatto vacillare sia Lorenzo che Luigi. Storia ...

Il set de Il Trono di Spade 8 è top secret - Sophie Turner svela come HBO combatte gli Spoiler : Il set de Il Trono di Spade 8 è davvero top secret. Con l'ottava e ultima stagione in arrivo, la produzione ha deciso di adottare delle misure preventive per combattere gli spoiler ed evitare qualsiasi fuga di notizie. Sophie Turner, intervistata da Vulture, ha raccontato alcuni dettagli al riguardo. “La segretezza è pazzesca. Quando recitiamo abbiamo dei nomi completamente diversi. Credo che questa stagione sia stato come l'Albero della Vita ...