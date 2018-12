Sindromi atassiche ereditarie

fondazioneserono

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Il terminesi riferisce a un gruppo di malattie rare, dovute ad alterazioni dei geni che spesso provocano una grave disabilità. Le, chiamate anche atassie, prendono il nome dal greco “a taxis” che vuole dire “senza ordine” e sta ad indicare la difficoltà, che hanno le persone affette da questa malattia, di controllare i loro movimenti. Si riportano di seguito informazioni generali sullee due brevi approfondimenti sulle due forme più frequenti.Epidemiologia La prevalenza delle atassie trasmesse per via autosomica dominante è stimata in 1-5 su 100.000 persone. I tipi di atassia ereditaria trasmessi con modalità autosomica recessiva hanno una prevalenza di circa 3 su 100.000 soggetti e i più frequenti sono: l’atassia di Friedreich e l’atassia-teleangectasia. Le forme pediatriche dell’atassia hanno una prevalenza che ...