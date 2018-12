Marisa | uccisa a 22 anni da un bimbo che si voleva suicidare

ilgiornale

(Di venerdì 14 dicembre 2018) 28 Ottobre 2017.Harris è una ragazza americana di 22che sta guidando la sua macchina lungo l'autostrada del North Virginia, Stati Uniti. Insieme al suo fidanzato, sta tornando a casa dopo un rilassante giro in bicicletta. Improvvisamente, un peso morto sfonda il tetto della macchina e la prende in pieno, uccidendola sul colpo. È un bambino di 12, che si è lanciato da un ponte per farla finita. Il piccolo, di cui giustamente non è mai stata svelata l'identità, ha gravi problemi psichici. Vuole ammazzarsi. Non ci riesce. Però uccide una ragazza poco più grande di lui. Che, ironia della sorte, studiava per assistere i malati psichiatrici.È l'incredibile storia - raccontata dal Washington Post - che ha sconvolto l'America. Il piccolo, come detto, è affetto da disturbi mentali. A più di un anno dal tragico incidente, la famiglia della giovanenon è ancora riuscita ...