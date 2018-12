Manovra - Boeri : su pensioni d'oro esigenza è cassa non equità : Roma, 14 dic., askanews, - Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, ritiene che sul fronte delle pensioni d'oro l'esigenza, da parte del governo, sia più improntata al fare cassa che ispirata al principio ...

INPS - Boeri sulla Manovra : "Impegni costosi. Riforma pensioni rischiosa" : Il Presidente dell'INPS Tito Boeri critica la Manovra , che considera avulsa dalla realtà . Lo fa su RAI 1, invitato alla trasmissione "Che tempo che fa" di Fabio Fazio, dove rimarca "misurarsi con la ...

Manovra - Tito Boeri (Inps) : “Quota 100? Con tutti gli scenari cresce la spesa”. Di Maio : “Eviterei allarmismi inutili” : Lo aveva già detto: i conti del governo sulle pensioni non tornano. Ora Tito Boeri, presidente dell’Inps da quattro anni, intervistato dal Corriere della Sera ribadisce un altro punto di scontro con l’esecutivo: la fiducia. “Se il presidente del Consiglio mi convocasse e mi dicesse che non c’è più fiducia in me, non aspetterei un minuto di più. Lascerei. Ma non posso farlo per un tweet. E trovo pericolosa per la nostra ...

Manovra - Boeri : Mancano risorse per quota 100 nel 2020-21 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Boeri : già danneggiate pensioni future solo con annunci : Roma, 13 nov., askanews, - 'Allo stato attuale solo gli annunci hanno determinato una perdita di reddito per i pensionati. In primo luogo per i fondi pensione integrativi che hanno investito in titoli ...

Pensioni - Governo fa 'melina' su Quota 100 : Castelli a Boeri 'Manovra non maschilista' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi martedì 6 novembre, sono incentrate, naturalmente, su Quota 100 e sul perfezionamento della misura di anticipo Pensionistico che entrera' in vigore nel prossimo anno. Intanto, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sara' chiamato, nei prossimi giorni, a giocarsi le sue ultime carte con l'Europa. E' chiaro che Pensioni e reddito di cittadinanza sono le due voci che stanno pesando maggiormente sul ...

Manovra - stop al congedo lungo per i neo papà. Boeri : “Segnali di maschilismo” : Il mancato rifinanziamento del congedo paternità secondo Tito Boeri è un aspetto grave della Manovra, perché disincentiva le imprese ad assumere le donne: "Un segnale di maschilismo anche in questa legge di bilancio. Il congedo di paternità era uno strumento molto importante per promuovere un'uguaglianza di opportunità".Continua a leggere

Manovra economica 2019 - Boeri : ci sono segnali di maschilismo - : Da Bologna il presidente dell'Inps ha attaccato il mantenimento delle differenze di età nell'accesso alle pensioni per uomini e donne. Intanto Moscovici avverte: "Le sanzioni sono sempre ciò che può ...

Manovra - Boeri : "Su pensioni e congedo segnali di maschilismo" : MILANO - Tito Boeri lancia un nuovo attacco al governo. Secondo il presidente dell'Inps nella Manovra c'è 'un segnale di maschilismo', 'nel momento in cui va a dire manteniamo le differenze di età ...

Manovra - Boeri : ci sono segnali di maschilismo - poca attenzione ai temi femminili : C'è 'un segnale di maschilismo anche in questa legge di bilancio, nel momento in cui va a dire manteniamo le differenze di età nell'accesso alle pensioni per uomini e donne, e va a non rifinanziare il ...

Boeri : in Manovra segnali di maschilismo : 14.33 "In questa Legge di Bilancio c'è un segnale di maschilismo quando si mantengono le differenze di età nell'accesso alle pensioni per uomini e donne e non si rifinanzia il congedo di paternità". Lo dice il presidente dell'Inps Boeri. "Dai populisti c'è poca attenzione alla problematica femminile",aggiunge.Mantenere le differenze di età per la pensione o introdurre "sconti" per le donne "può anche essere una trappola. Nel non lavoro non ...

Tito Boeri : anche in questa Manovra ci sono segnali di maschilismo : Intervenendo al convegno "Le donne nell'Istituto, ieri, oggi e domani" Tito Boeri ha affermato che anche in questa Manovra "c'è un segnale di maschilismo". Secondo il presidente dell'Inps, succede "...

Pensioni e Manovra - Tito Boeri : 'Vedo un segnale di maschilismo' : Ci trova 'un segnale di maschilismo' Tito Boeri nella manovra del governo Lega-M5s. 'Nel momento in cui va a dire manteniamo le differenze di età nell'accesso alle Pensioni per uomini e donne, e va a ...

Manovra - Boeri : ci sono segnali di maschilismo - poca attenzione ai temi femminili : C'è «un segnale di maschilismo anche in questa legge di bilancio, nel momento in cui va a dire manteniamo le differenze di età nell'accesso alle pensioni per...