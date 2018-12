Elisabetta II e l’ultima visita ufficiale prima delle vacanze di Natale

“Essere diversi non è un difetto - è una virtù”. L’ultima frase di Elisabetta - uccisa dal male : Elisabetta aveva compiuto 14 anni lo scorso 28 luglio. Viveva con mamma Sabrina, papà Fabio e un fratello più grande, Enrico, ad Albignasego. Ora tutti la piangono: "Era un furetto, sempre in movimento. Ci ha lasciato un grande insegnamento: se un giorno è buono, bisogna viverlo e approfittarne in pieno” dice di lei il padre.Continua a leggere