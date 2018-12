Wierer vince la sprint Hochfilzen

Biathlon - Dorothea Wierer vince la sprint di Hochfilzen : l'azzurra resta in testa alla classifica mondiale : Non era per nulla scontato, ma Dorothea ha stupito ancora. Questa volta nella gara sprint di Hochfilzen, dove la biatleta azzurra è riuscita nell'impresa di battere anche la super favorita finlandese ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Dorothea Wierer e la voglia di rivincita. La gemma delle Alpi vuole tornare a vincere : Dorothea Wierer si avvia alla sua nona stagione in Coppa del Mondo con motivazioni ed ambizioni importanti. Dopo aver chiuso le ultime tre stagioni nella top 5 della classifica generale, l’atleta nativa di Rasun delle Fiamme Gialle è indicata al pari di Lisa Vittozzi come una delle favorite nella lotta per la sfera di cristallo. Archiviata la delusione olimpica dove non ha trovato le condizioni per potersi esprimere al meglio, Wierer è ...