Presentati i 14 nuovi soggetti della Collezione Numismatica 2019 | ci sono lo sbarco sulla

ENEA : Presentati i nuovi sistemi hi-tech per la mobilità elettrica : Nella cornice del convegno "I nuovi scenari della mobilità elettrica: upgrading tecnologico, potenzialità ed impatti mobilità elettrica" a Roma, ENEA ha presentato i risultati delle indagini sui nuovi ...

Presentati i nuovi Nokia 3.1 plus - 5.1 plus e 8.1 : Ed ecco a voi… the new Nokia! Schermo, batteria e imaging al top, con qualità/prezzo eccezionale HMD Global, nuova casa dei telefoni Nokia, ha annunciato una nuova gamma di smartphone presentando delle feature phone all’avanguardia che si prestano molto bene a diverse tipologie di utente, fattore che denota un forte senso di innovazione e qualità. La cura e l’attenzione al dettaglio, solita della casa Nokia, si riscontra a prima vista grazie ...

Cosa c'è da sapere sui nuovi iPad e MacBook Presentati da Apple : Nell'accademia della musica di Brooklyn c'è un clima diverso rispetto allo Steve Jobs Theatre. New York ripaga la scelta di Apple con un'ovazione per Tim Cook e con abbondanza di ululati per i nuovi prodotti. Tanto che il ceo azzarda: “Devo trasferirmi qui”. La Mela ricompensa il pubblico confermando le attese. Nessuna sorpresa, eccezion fatta per l'esibizione di Lana Del Rey che chiude l'evento. Per ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Presentati sette nuovi elementi! Simone Biles rivoluzionaria al volteggio : La FIG ha comunicato che sette nuovi elementi sono stati ufficialmente sottoposti a valutazione in occasione dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. Alcune atlete hanno dunque deciso di presentare dei nuovi movimenti durante la rassegna iridata che si disputerà a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre, se li eseguiranno correttamente durante la gara allora entreranno nel codice dei punteggi con il nome di chi li ha eseguiti per ...

Speciale difesa : nuovi droni subacquei saranno Presentati al congresso 'Sea Drone Tech Summit 2018' a Gallipoli : Roma, 15 ott 16:00 - , Agenzia Nova, - Una flotta di droni subacquei si prepara ad esplorare le profondità di mari e oceani. Si moltiplicano in Italia e nel mondo, infatti, i... , Com,

Vinfast : Presentati a Parigi da David Beckam i nuovi modelli della Casa vietnamita firmati Pininfarina [FOTO] : Il celebre ex calciatore inglese David Beckham ha regalato una forte visibilità allo stand Parigino del giovane brand vietnamita Le prime due vetture di Vinfast, la prima marca automobilistica vietnamita, cliente di Pininfarina, sonos tati svelati in anteprima mondiale al Salone dell’Automobile di Parigi. I due modelli premium – la nuova berlina LUX A2.0 e il nuovo SUV LUX SA2.0 – fanno sfoggio della filosofia ‘Vietnam – ...