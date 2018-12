Fattura elettronica | 10 piattaforme tra cui scegliere per aziende o partite Iva

Confindustria Toscana Sud : al via un corso sulla Fatturazione Elettronica : Dal primo gennaio 2019 tutte le fatture emesse per cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico. ...

Cose da sapere sulla “Fatturazione elettronica” : Due parole che da settimane agitano un pezzo consistente del paese, mentre l'altro pezzo forse non ne sa quasi nulla

Fattura elettronica da inviare in PEC ai clienti senza Partita Iva e i forfettari : La Fattura Elettronica, come sappiamo tutti oramai, diventerà obbligatoria dal prossimo 1 gennaio 2019. Occorre, però, fare una precisazione. il regime di Fatturazione Elettronica è già in vigore, dal 2015, per quanto riguarda i rapporti commerciali tra aziende private e Pubblica Amministrazione. Di conseguenza, questa sorta di "doppio binario" potrebbe suscitare delle perplessità in diversi operatori, sia che si tratti di aziende commerciali, ...

Fattura elettronica 2019 - chiarimenti delle Entrate : 5 risposte chiave : L’Agenzia delle Entrate continua a fornire chiarimenti su un argomento molto spinoso, che sta gettando i contribuenti nel panico: la Fatturazione elettronica, in vista del 1° gennaio 2019, giorno in cui entrerà in vigore l’obbligo di invio dell’e-Fattura. Per questi motivi il Fisco ha creato una pagina dedicata sul suo portale, con tanto di linee guida in pdf e formato video e ha pubblicato una serie di Faq per rispondere a domande tipo che in ...

Come affrontare l'obbligo della Fatturazione elettronica : Come affrontare l'obbligo della fatturazione elettronica.l'obbligo tra le società private è stato stabilito in Italia dalla Legge Finanziaria 2018

Tutto quello che c'è da sapere sulla Fattura elettronica : La fattura elettronica diventerà obbligatoria dal 1 gennaio 2019. Ecco le regole base per adeguarsi in vista della scadenza

Tutto quello che c’è da sapere sulla Fattura elettronica : (Foto: SIAV) Ci siamo quasi: il primo gennaio 2019 entra in vigore l’obbligo di fattura elettronica tra privati. A partire da quella data, per tutte le partite Iva (escluso chi opera in regime di vantaggio e chi applica il regime forfettario) sarà questo l’unico formato valido per l’emissione di fatture. La fatturazione elettronica rappresenta un cambiamento importante per le aziende, che saranno chiamate a investire per ...

Fattura elettronica : servizio registrazione massiva delle Entrate attivo : Un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate ha annunciato che è stato attivato il servizio di registrazione massiva con cui gli intermediari, appositamente delegati, potranno comunicare con un’unica operazione gli indirizzi telematici da abbinare alle singole partite Iva di tutti i clienti. La funzionalità di registrazione massiva, da oggi disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi, è stata sviluppata in collaborazione con il partner ...

Fattura elettronica - richiede competenza e digitalizzazione : siamo pronti? : Tutto questo ricadrà in burocrazia su chi prova a muovere l'economia in Italia e al tempo stesso a rispettare le regole: lo Stato non può ogni volta affidarsi al fatto che ci sono associazioni come ...

Fattura elettronica : Giorgia Meloni pronta a scendere in Piazza contro l'obbligo : La Presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in merito all'introduzione nel nostro ordinamento fiscale della Fattura Elettronica aveva sempre espresso la convinzione che servisse un'introduzione più graduale dell'obbligo rispetto a quanto deciso dal Governo M5S - Lega. Ora viste anche le numerose criticità emerse sull'argomento, a cominciare dai rilievi sulla Privacy espressi recentemente dal Garante fino alla possibilità che i dati ...

No all’obbligo della Fattura elettronica : la Meloni raccoglie le firme : Una battaglia forte: No all’obbligo della fattura elettronica. Giorgia Meloni si è fatta promotrice dell’istanza di tantissime piccole e medie

Fattura elettronica 2019 : esonero Regimi forfetari fino a 65 mila euro : Le partite Iva andranno incontro ad alcune novità a partire dal prossimo anno: l’obbligo di Fattura elettronica 2019 e l’estensione del regime forfetario, con aliquota al 15 per cento, per i ricavi compensi fino a 65 mila euro. Potrebbe ampliarsi notevolmente quindi la platea di professionisti che aderiranno a questo regime agevolato. In particolare il Senato ha approvato il testo di legge di conversione del Decreto fiscale, con tutta una serie ...

"La Fattura elettronica è a rischio hacker. Lo Stato faccia di più" : Milano - "I primi a bucare il sistema potrebbero essere quelli di Anonymous, così, tanto per dimostrare la sua penetrabilità. Ma subito dopo a passare all'attacco sarebbero quelli per cui questi dati sono preziosi: dai concorrenti ai trafficanti di dati alle centrali estere di spionaggio".Tra meno di un mese, l'1 gennaio, scatterà in tutta Italia l'obbligo di fatturazione elettronica tra privati: sempre che Sogei, la società di Information ...

Fatturazione elettronica 2019 : Fattura differita - sanzioni e obbligo fuori campo Iva : Il countdown per l’arrivo dalla fatturazione elettronica 2019 obbligatoria è iniziato. E sono molti i quesiti che gli operatori economici si stanno ponendo, per prepararsi a questo nuovo adempimento fiscale tutto digitale. Le nuove regole, in ottica digitalizzazione del Fisco, partiranno dal 1° gennaio 2019, salvo un periodo di 9 mesi di tolleranza sulle sanzioni. Tra le varie domande a cui l’Agenzia delle entrate ha fornito risposta, con una ...