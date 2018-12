Da C' è posta per te a Chi l' ha visto | la signora Francesca torna in tv e chiede aiuto

Libia - Buccino è il nuovo ambasciatore Giuseppe Perrone sarà spostato a Teheran : L’Italia rimanda l’ambasciatore in Libia. Il consiglio dei ministri ha designato Giuseppe Buccino Grimaldi come nuovo rappresentante diplomatico italiano a Tripoli, al posto di Giuseppe Perrone, che andrà a Teheran. Per Buccino si tratta di un ritorno nel Paese nordafricano, dove era già stato dal settembre del 2011 fino al febbraio del 2015, quando l’ambasciata italiana – l’ultima fra quella dei Paesi europei – era stata ...

Manovra - palazzo Chigi : "Proposta per Juncker è stata messa nero su bianco" : Conte è pronto a incontrare Juncker per discutere della Manovra italiana e fonti di palazzo Chigi fanno sapere che il governo la decisione sui saldi da presentare a Bruxelles è stata messa "nero su bianco" in una riunione avvenuta prima del Consiglio dei ministri. "Non anticipiamo nulla per rispetto a Jean Claude Juncker - sottolineano le stesse fonti - ma pensiamo che possiamo andare a Bruxelles con delle buone motivazioni. ...

Jovanotti risponde alla Lipu dopo l’appello di spostare il tour per il fratino : “Lo rispetteremo” : Jovanotti risponde alla Lipu a seguito della richiesta di rinviare le date di Fermo e Ladispoli. L'appello arriva a qualche giorno dall'annuncio del Jova Beach Party, con il quale Lorenzo Cherubini raggiungerà le spiagge italiane per un tour molto speciale che lo vedrà protagonista della prossima estate. La tournée, prima nel suo genere, andrà a toccare 12 location già rivelate tra le quali compare anche Lignano Sabbiadoro, Olbia e Praia a ...

Manovra - P.Chigi : proposta per Ue pronta : 12.37 La decisione sui saldi della Manovra da sottoporre a Juncker per evitare la procedura di infrazione "è stata messa nero su bianco prima del Consiglio dei ministri", cominciato non a caso con due ore di ritardo. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. E trapela ottimismo sulla validità della proposta italiana. Il governo, spiegano le stesse fonti, andrà oggi all'incontro con la Commissione europea convinto di avere "buone ...

Elowan è l’ibrido fra pianta e robot che si sposta per seguire la luce : Elowan potrebbe essere la pianta d’appartamento o da ufficio ideale per chi non è particolarmente attento alla sua esposizione alla luce. Un Anthirium che non muore se lo posizionate in un angolo troppo buio, perché va da solo a cercare la luce. Avete capito bene, si sposta sfruttando una piattaforma robotica dotata di ruote e del motore elettrico di cui l’hanno dotata i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology Medial ...

Alla lavagna si sposta alle 22.30. Luxuria tuona : «In questo periodo certi temi sono troppo scomodi persino per Rai3» : Vladimir Luxuria Vladimir Luxuria e lo spettro della censura. Irritata per il rinvio della messa in onda della sua ospitata al programma Alla lavagna!, l’opinionista non ha perso occasione per polemizzare. Luxuria ha colto la pAlla al balzo per far sentire la sua voce come paladina della lotta all’omofobia e al bullismo: “Ho appena saputo che per la seconda volta il programma “Alla lavagna” previsto su Rai3 in cui parlo di #bullismo ...

Amazon Alexa permette di impostare promemoria basati sulla posizione geografica : L'ultimo aggiornamento di Amazon Alexa porta alcune nuove funzionalità, come routine e promemoria, a prova che l'assistente personale digitale di Amazon sta diventando sempre più intelligente. Una nuova funzionalità consentirà di impostare promemoria correlati a una posizione geografica specifica, comunicando automaticamente il promemoria e inviando una notifica sullo smartphone. L'articolo Amazon Alexa permette di impostare promemoria basati ...

Roma – "Arresto immediato per chi in queste ore sta esultando online. La nostra polizia postale e' all'avanguardia e sta setacciando la rete per cercare gli infami che festeggiano per la morte di qualcun altro". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta facebook da Gerusalemme.

Ecco Elowan - la pianta cibernetica che si sposta per trovare luce : Una combinazione di radici, fusto e foglie di un Anthirium con elementi elettronici, in una vera e proprio simbiosi. È Elowan, la pianta cibernetica appena messa a punto dai ricercatori del Media Lab del Massachusetts Institute of Technology (Mit), secondo cui, grazie a un dialogo diretto tra pianta e una piattaforma robotica dotata di ruote e un motore elettrico, sarebbe in grado di spostarsi verso la quantità di luce di cui ha bisogno. Per ...

Vladimir Luxuria - l'accusa : «La Rai continua a spostare il mio programma perché parlo di omofobia e bullismo» : II programma «Alla Lavagna!» su Rai3 alle 20.20, continua a far parlare di sé. Dopo le polemiche per le puntate con Salvini e Toninelli, questa volta la bufera è scoppiata per una puntata non ancora ...

Scuola : sindaco Belluno - per Educazione civica governo sostenga proposta Anci (2) : () - "Questa è una legge nata e proposta “dal basso”, dal confronto tra cittadini, mondo della Scuola, associazioni e istituzioni, -spiega Massaro- ideata da chi quotidianamente si confronta con i bambini, i ragazzi, gli studenti, i cittadini, per diffondere una cittadinanza cosciente e consapevole.

Scuola : sindaco Belluno - per Educazione civica governo sostenga proposta Anci : Venezia, 11 dic. AdnKronos) - "Come cittadino, non posso che accogliere con favore l'interesse del vicepremier Salvini e dei ministri dell'istruzione e della famiglia al ritorno dell'obbligatorietà dell'Educazione civica nelle scuole; come sindaco, però, chiedo al governo di sostenere la proposta de

"Facebook ha depositato brevetti per prevedere gli spostamenti degli utenti" : Nuova rivelazione di Buzzfeed: le richieste sono state depositate nel 2017. Un dirigente del social: "Ma spesso depositiamo brevetti per tecnologie che non implementeremo mai"

Facebook ha un brevetto per prevedere gli spostamenti degli utenti : da Pixabay Facebook ha presentato il brevetto per una tecnologia che permetterà di calcolare la posizione futura di un utente in base ai dati già acquisiti dalla piattaforma. Una forma di predizione attiva anche quando l’utente è offline. La tecnologia descritta nel brevetto calcolerebbe una “probabilità di transizione si basa almeno in parte sui dati di posizione registrati in precedenza associati a un numero di utenti che si trovavano ...