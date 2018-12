Clizia Fornasier è in dolce attesa

people24.myblog

(Di giovedì 13 dicembre 2018) E’ in arrivo un altro figlio per Attilio Fontana einfatti è incita all’ottavo mese, pronta a diventare mamma bis dopo la nascita del primogenito Blu: “Ho vissuto questa gravidanza con grande discrezione e senza pure – ha spiegato – sono pronta a farmi sorprendere ancora dalla vita! Nel 2019 arriveranno tante belle novità, anche sul lavoro”. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2013, dietro le quinte del programma “Tale e quale”, e da allora è nato l’amore che li ha portati prima alla nascita di Blu nel 2016 e ora all’per il nuovo figlio: “In famiglia ha spiegatoa “Diva e donna” – sono tutti in fermento per scoprire quale strano nome sceglieremo adesso è ancora top secret”.è all’ottavo mese di gravidanza e “Diva” l’ha sorpresa col pancione, mentre è in compagnia del suo compagno Attilio. La coppia ha annunciato alla ...