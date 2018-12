Capodanno last minute 2019 | 19 offerte per partire

vanityfair

(Di giovedì 13 dicembre 2018) In GiamaicaFai della PaganellaViennaPontresinaNella natura dell'ArgentinaA cavallo in MaremmaLapponia svedeseMauritaniaMaldiveAlbereta (Brescia)SingaporeTerniTel AvivMadagascarMarrakechCerviniaGiapponeRepubblica DominicanaParmaIlsarà l’anno della svolta dei viaggi: una ricerca di Booking.com basata su 163milioni di recensioni verificate e le risposte di 21.500 utenti provenienti da 29 Paesi dice che cambieremo rotta, in ogni senso. Sarà l’anno dei viaggi esperienziali, personalizzati, e contemporaneamente delle nuove mete. Secondo i trend individuati da Booking.com nonmo più per il semplice bisogno di una vacanza: andremo a caccia di luoghi inesplorati, per confrontarci con altre culture e sfruttare il viaggio, magari, anche per imparare una nuova lingua o fare volontariato. Contemporaneamente vorremo rendere ancora più leggere le nostre partenze cercando ...