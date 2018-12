Bonisoli | più vigilanza Colosseo e Fori

Più giornate gratis e meno vincoli Bonisoli cambia idea e apre i musei : Retromarcia del ministro Bonisoli e buon museo a tutti. 'L'anno prossimo le giornate gratuite per i musei aumenteranno: si passerà a venti giornate gratuite e saranno distribuite in modo diverso ...

Cultura : Bonisoli - Stato deve spendere più : Milano, 13 nov. (AdnKronos) - Per promuovere la Cultura "come Stato cosa possiamo fare? spendere . E' la prima cosa che ho capito e non è banale. La nostra capacità di spesa non è quella che ci meriteremmo". Così il ministro dei Beni Cultura li, Alberto Bonisoli , intervenendo all'inaugurazione dell'an

Poco spazio per la cultura nella manovra. Ministro Bonisoli - pretenda di più : Cosa è previsto nella Finanziaria per il patrimonio cultura le? I dati certi disponibili sono ancora pochi e ovviamente bisognerà attendere il percorso parlamentare, sperando che qualche emendamento accresca il 'bottino' alquanto misero al momento portato a casa dal Ministro Alberto Bonisoli , molto bendisposto e volenteroso, ma forse politicamente un po' debole.Mesi fa aveva annunciato ben 6.000 nuove assunzioni (poi ridotte a ...

Governo - rimpasto più vicino : Tria - Toninelli - Trenta e Bonisoli in bilico : Domani Giovanni Tria non mancherà al vertice per preparare la manovra economica. E neppure al Consiglio dei ministri che varerà il decreto fiscale. In via XX settembre smentiscono che il ministro possa dimettersi nelle prossime ore. Ma per Luigi Di Maio l'esperienza di Governo del professore di Tor Vergata potrebbe concludersi a breve. C'è chi dice a gennaio, appena chiusa la sessione di bilancio.--Fra il vicepremier e Tria i rapporti sono ormai ...