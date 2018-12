Variazioni Bilancio Barbagallo | ok emendamento PD per Fondo sostegno ai Comuni in

Sicilia. Sammartino : bene norma 'Catania' approvata in Variazioni di bilancio : Sicilia. Sammartino : bene norma 'Catania' approvata in variazioni di bilancio "La norma contenuta nelle variazioni di bilancio a sostegno dei dipendenti del Comune di Catania e delle società ...

Variazioni di bilancio. Lupo : manovra iniqua che penalizza i siciliani più deboli : "Il governo ha presentato una manovra di variazione di bilancio a cui manca un fondamentale principio di equità e di giustizia sociale e che taglia previsioni di spesa fondamentali in maniera ...

Sicilia. Sammartino : in Variazioni di bilancio la scure del governo su norme di sostegno : "Gli indici di povertà assoluta e relativa in Sicilia hanno raggiunto percentuali preoccupanti e il conseguente sovraindebitamento delle famiglie siciliane è nettamente cresciuto negli ultimi anni, ma ...

Sicilia; Variazioni di Bilancio. Barbagallo : creare Fondo unico per sostenere i comuni in dissesto finanziario : "Domani, nell'ambito dell'esame delle variazioni di Bilancio, la II commissione ascolterà il 'grido di dolore' dei sindaci degli oltre 50 comuni siciliani in dissesto finanziario: è necessario ...