Tre ragazzi si rifugiano di notte in ospedale ad Alba | danni al reparto di Oncologia

FS Italiane - arriva Play Mobility per educare i ragazzi all'uso "corretto" del Treno : educare i giovani al rispetto e al corretto uso del treno come bene comune da preservare e difendere. E' con questo intento che nasce il progetto Play Mobility del Gruppo FS Italiane , dedicato ai ...

Pavia - spray al peperoncino in una scuola superiore : Trenta ragazzi intossicati - Ultime Notizie Flash : In una scuola superiore di Pavia qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino all'interno dello spogliatoio della palestra

Ancona - panico e fuggi fuggi in discoteca - 6 ragazzi morti al concerto del rapper Sfera Ebbasta - olTre cento feriti : Sfera Ebbasta è stato il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. #Corinaldo , AN, #8dic , nella clip il drammatico intervento dei #vigilidelfuoco ...

Minorenni picchiate a pugni e cinghiate : «Una era incinta - bimbo in vendita a 28mila euro». L'incubo di Tre ragazzine : Una storia terribile di prostituzione minorile in un campo nomadi, finita, si spera, con l'arresto di sei persone. L'orrore è ambientato nel foggiano, a San Severo, dove sei cittadini...

Ragazzine cosTrette a prostituirsi e segregate - orrore a Foggia : E' partita dal brutale pestaggio di una minorenne di etnia rom scappata dal campo di via San Severo a Foggia, l'indagine che ha portato gli agenti della Squadra Mobile del capoluogo dauno al fermo di ...

GFVIP - Fariba Tehrani aggredita da Tre ragazzi : 'strega devi morire' : La madre di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, ha subito un'aggressione in strada. Tre ragazzi l'hanno avvicinata ed hanno incominciato a minacciarla pesantemente gridandole contro: "strega devi morire". Questo episodio è stato diffuso da Barbara D'Urso nel corso della scorsa puntata di Pomeriggio 5. Lo scherzo di Fariba Tehran che costa l'eliminazione dal GFVIP alla figlia Giulia Salemi Tutto ha avuto inizio quando Fariba è stata coinvolta dalla ...

Milano - ragazzino delle medie cosTretto a rubare ai genitori per 'pagare' il bullo : Da una scuola media della periferia sud di Milano, arriva un'altra terribile storia di bullismo iniziata 2 anni fa. Un ragazzino di 13 anni è stato obbligato - a suon di botte e ricatti - addirittura a rubare in casa. Quando lo studente, esasperato e spaventato, ha confessato tutti ai genitori il padre ha provato a confrontarsi con la scuola, ma un'insegnante quasi offesa dalle insinuazioni ha sostenuto, convinta, che il "bullismo non esiste". ...

Monza - picchiato sul Treno per aver rimprovero alcuni ragazzi che dormivano sdraiati sui sedili : Arrestati tre giovani italiani. La vittima, 55 anni, ha riportato la frattura dell'orbita oculare sinistra e uno zigomo. Provvidenziale l'intervento di un poliziotto fuori servizio - Li ha ...

Rimprovera ragazzi sul Treno regionale - 55enne pestato : 3 arrestati e 2 denunciati : Aggredito a calci, colpito al volto a pugni e insultato, solo perché ha chiesto a un gruppo di cinque giovani, tra cui una ragazza, di non restare sdraiati sui sedili del treno, occupando cinque file di posti, quando i passeggeri accalcati erano tutti costretti a stare in piedi. È la scena a cui hanno dovuto assistere, venerdì mattina, i passeggeri del treno regionale Lecco-Milano Porta Garibaldi: vittima dell’aggressione un 55enne ...

Catacombe - Tre ragazzi della Paranza scrivono a Papa Francesco : 'Ci aiuti' : La speranza. Parte da qui l'ultimo tentativo di salvare l'esperienza della cooperativa sociale 'La Paranza' che, con i suoi 50 giovani, gestisce da dieci anni le Catacombe di San Gennaro. In una ...

Padova - bullismo a scuola : Tredicenne pestato nel bagno da 15 ragazzini : L’ennesimo episodio di bullismo, ancora più grave perché avvenuto tra le mura di una scuola, è stato denunciato nelle scorse ore dalla madre di un tredicenne della provincia di Padova. I fatti risalirebbero a venerdì scorso (23 novembre): il ragazzo, durante la ricreazione, si trovava nel bagno del suo istituto, quando improvvisamente il branco è entrato in azione. In 15 lo hanno spintonato fino a farlo cadere a terra. Quindi hanno preso a calci ...