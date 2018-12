Thelma Fardin | l' attrice de Il mondo di Patty denuncia per stupro il collega

«Il mondo di Patty» - video-denuncia di Thelma Fardin - l'attrice coprotagonista : «Io violentata a 16 anni da un collega 45enne» : Un altro caso di denuncia di violenza sessuale. Un'altra ragazza, un'attrice argentina, che dopo anni , 9, trova il coraggio di denunciare - per molestia e stupro - l'uomo che l'ha violentata . Sul web ...

Argentina - videodenuncia shock dell attrice Thelma Fardín 'Violentata a 16 anni' : 'Ero sconvolta più che sorpresa', racconta adesso in un video postato su Youtube che è diventato virale e ha scatenato una vera tempesta in Argentina e nel mondo patinato del cinema sudamericano. 'Io ...

Chi è Thelma Fardin - l'attrice de 'Il Mondo di Patty' violentata sul set? : Proprio nel Mondo della televisione ottiene il maggior successo con ruoli via via più importanti in serie tv. Il successo planetario arriva con il ruolo di Giusy ne 'Il Mondo di Patty', serie ...