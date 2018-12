Manovra | a Bruxelles l' incontro tra Conte e Juncker - Sky TG24

Manovra - Conte a Bruxelles : «Con Juncker farò valere sistema Italia» : «Con Juncker farò valere il sistema Italia». Così il premier Giuseppe Conte, a Bruxelles per incontrare il presidente della Commissione Ue. «Faremo il...

Manovra - Conte : a Bruxelles con nostre riforme e visione sviluppo : Roma, 12 dic., askanews, - Con i provvedimenti sulla semplificazione approvati oggi in Consiglio dei ministri, 'lì dove c'erano strettoie e impedimenti, ora creiamo nuove autostrade per lo sviluppo ...

Manovra - pronte le correzioni per Bruxelles - Conte ottimista : La decisione sui saldi della Manovra da sottoporre a Jean Claude Juncker per evitare la procedura di infrazione è stata messa 'nero su bianco' prima del Consiglio dei ministri, cominciato non a caso ...

Manovra - Conte a Bruxelles : 'Con Juncker farò valere sistema Italia' : 'Con J uncker farò valere il sistema Italia'. Così il premier Giuseppe Conte , a Bruxelles per incontrare il presidente della Commissione Ue. 'F aremo il punto sulla nostra Manovra economica - ha ...

Manovra - Conte : a Bruxelles con nostre riforme e visione sviluppo : Roma, 12 dic., askanews, - Con i provvedimenti sulla semplificazione approvati oggi in Consiglio dei ministri, "lì dove c'erano strettoie e impedimenti, ora creiamo nuove autostrade per lo sviluppo ...

Manovra - Mattarella vede Conte : serve intesa con Bruxelles - infrazione rischiosa per l'Italia : ... ha auspicato - si è appreso - che si possa trovare un accordo, perchè la procedura d'infrazione rischia di creare problemi pesanti all'economia del Paese.

Manovra - Conte a Bruxelles giocherà la 'carta' francese : Mentre il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sostiene che "è possibile evitare la procedura di infrazione", il premier Giuseppe Conte si appresta a incontrare a Bruxelles il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude ...

Manovra/ La vera arma dell'Italia nella trattativa con Bruxelles : MANOVRA in aula. È giusto arrivare a una de-escalation nella discussione con le autorità europee, ma anche la Ue deve cedere, altrimenti crolla.

Manovra - Conte : «A Bruxelles non con il libro dei sogni ma con riforme». Tria : possibile evitare procedura Ue : Tria, possibile evitare procedura Ue,spetta a politica Dopo essere stato al fianco del premier durante le comunicazioni in Aula a Montecitorio, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha invece ...

Manovra - Conte : a Bruxelles non porterò libro dei sogni ma numeri : Roma, askanews, - "Domani sarò a Bruxelles per vedere Juncker e la Commissione europea: l'interlocuzione con l'Europa in questa fase è fondamentale e in queste settimane non ho mai interrotto i canali ...

Manovra - Conte 'Superare rigorismo miope. A Bruxelles non porto un libro dei sogni' : ROMA - 'Quanto alla discussione all'Eurosummit, vale una considerazione che si applica anche al nostro rapporto con l'Europa per quanto riguarda la legge di Bilancio: occorre superare un rigorismo ...

Conte : a Bruxelles non con libro di sogni ma con numeri Manovra : Roma, 11 dic., askanews, - "Non andrò a Bruxelles con un libro di sogni ma presenterò uno spettro completo" e "mi confronterò sui numeri". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ...

Manovra - Conte incontra Juncker mercoledì alle 16 a Bruxelles : Bruxelles, 10 dic., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrerà il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, mercoledì prossimo alle 16 a Palazzo Berlaymont, ...

Manovra - Conte incontra Juncker mercoledì alle 16 a Bruxelles : Bruxelles, 10 dic. , askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrerà il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, mercoledì prossimo alle 16 a Palazzo Berlaymont, ...