Il remake di System Shock torna a mostrarsi in nuove immagini

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Come segnala DSOGaming, Nightdive Studios ha pubblicato tre nuovi screenshot per ildi, visto di recente in un filmato. Sfortunatamente, questesono a bassa risoluzione e sarà difficile distinguere alcuni dettagli. Tuttavia, probabilmente alcuni fan dili potranno trovare interessanti.Nightdive Studios ha anche annunciato che il gioco è attualmente in piena produzione.sarà un vero/ remaster del primo apprezzato gioco e, invece di ritoccare e modificare le meccaniche del gameplay, Nightdive Studios offrirà ai giocatori quello che hanno sempre desiderato; un gioco di alta qualità che aderisce strettamente alla visione dell'originaleIldisarà realizzato con Unreal Engine 4, invece di Unity Engine.Read more…