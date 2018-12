Droga a Torino | 12 arresti | pusher spacciava anche dal letto d’ospedale

Torino - operazione antiDroga : 12 arresti : 7.00 I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito a Torino e provincia una misura cautelare in carcere nei confronti di 12 indagati italiani ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso, di estorsione, detenzione illegale di armi da fuoco, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli arrestati, anche un pusher che non ha interrotto la sua attività illecita neanche durante la sua degenza in ospedale. Ha organizzato e ...

Torino.Colpito spaccio di Droga - arresti : 8.21 Blitz antidroga a Torino dove i Carabinieri hanno smantellato una banda di spacciatori nordafricani senza fissa dimora specializzati nella vendita di hashish, eroina, cocaina e crack nel quartiere San Salvario.I militari hanno eseguito 9 arresti e imposto 6 divieti di dimora nel capoluogo piemontese. Le accuse: detenzione e spaccio di droga. Il gruppo di maghrebini utilizzava minori per le consegne e nascondeva la droga in cassonetti e ...

Torino : trovata Droga nella casa della maestra che urlò ai poliziotti 'Dovete morire' : Flavia Lavinia Cassaro era assurta agli onori delle cronache per la prima volta lo scorso 22 febbraio quando aveva partecipato ad una manifestazione di protesta antifascista, quando aveva apostrofato i poliziotti che erano intervenuti per mantenere l'ordine e evitare violenze come "vigliacchi" e urlando loro "fate schifo, dovete morire", un gesto che le è costato anche seri provvedimenti disciplinari. Ora all'interno del suo appartamento in ...

