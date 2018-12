: Inizia la discussione in Aula del decreto, già approvato dal @SenatoStampa, recante disposizioni urgenti in materia… - Montecitorio : Inizia la discussione in Aula del decreto, già approvato dal @SenatoStampa, recante disposizioni urgenti in materia… - NotizieIN : Decreto fiscale,governo pone la fiducia - Cyber_Feed : • Cyber News • #Decreto fiscale,governo pone la fiducia -

Ilha posto laalla Camera sul. Lo ha annunciato in Aula il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Fraccaro. La seduta è stata quindi sospesa ed è stata convocata la Conferenza dei capigruppo per stabilire i tempi del voto. Ilè già stato approvato in prima lettura al Senato.(Di mercoledì 12 dicembre 2018)